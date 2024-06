Von Matthias Kros

Frankfurt/Wiesloch. Die Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG werden auch weiterhin im SDax, dem Kleinwerteindex der Deutschen Börse, gelistet sein. Dies teilte die Deutsche Börse am späten Dienstagabend in Frankfurt mit. Eigentlich hätten die Papiere zum 24. Juni aus dem Index fallen sollen. Das hatte Anfang Juni die turnusmäßige Überprüfung der verschiedenen Indizes durch die Deutsche Börse ergeben.

Möglich macht diese Kehrtwende die bevorstehende Übernahme von Morphosys durch den Schweizer Pharmakonzern Novartis. Durch diesen Schritt ist der Streubesitz des Biotechnologieunternehmens unter die Schwelle von zehn Prozent gefallen. Deswegen werden die Morphosys-Papiere aus den Indizes der Dax-Familie der Deutschen Börse entfernt. Ursprünglich war vorgesehen, dass Morphosys wegen des gesunkenen Werts des Streubesitzes nur vom MDax in den SDax absteigen soll.

Ausschlaggebend für Wechsel ist die Marktkapitalisierung der jeweiligen Aktien im Streubesitz. Index-Änderungen sind vor allem für Fonds wichtig, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was kurzfristig Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Die Aktien von Heidelberger Druck wären nach dem eigentlich schon beschlossenen Abstieg in keinem Index der Deutschen Börse mehr vertreten gewesen. Entsprechend groß war die Erleichterung am Mittwoch in Wiesloch: "Wir freuen uns im SDax zu verbleiben", sagte ein Unternehmenssprecher. Der erfolgreiche Abschluss des abgelaufenen Geschäftsjahres und der "sehr positive Verlauf" der Fachmesse Drupa hätten zu einer guten Kursentwicklung der Heideldruck-Aktie in den letzten Wochen geführt. "Das hat die Entscheidung der Deutschen Börse begünstigt."

Allerdings rutschten die Aktien des traditionsreichen Maschinenbauers trotz der guten Nachrichten am Mittwoch zeitweise mehr als acht Prozent ins Minus. "Vielleicht nutzen einige Investoren die gestiegene Aufmerksamkeit wegen der leicht positiven Nachricht und die höheren Handelsumsätze, um sich von ihren Aktien zu trennen", sagte ein Händler gegenüber dem Nachrichtensender "n-tv".

In der Zeit davor waren die Aktien von Heidelberger Druck aber deutlich gestiegen. Nach den Tiefständen von unter 90 Cent im April verbesserte sich der Kurs zuletzt bis auf fast 1,40 Euro. Ausschlaggebend dafür dürften die wieder besseren Nachrichten gewesen sein. So verzeichnete Heideldruck auf der gerade beendeten Fachmesse Drupa nach eigenen Angaben zahlreiche neue Aufträge. Deshalb wird die seit Anfang des Jahres laufende Kurzarbeit an den deutschen Standorten Ende Juni auslaufen. Heidelberger Druck beschäftigt am Stammsitz Wiesloch aktuell rund 4000 Menschen.

Auch die Analysten hoben zuletzt wieder den Daumen: Die LBBW beispielsweise empfiehlt die Aktien weiterhin zum Kauf und hob das Kursziel von 1,20 auf 1,45 Euro an. Chancen sieht die Landesbank vor allem durch die Aussicht auf strukturelle Kostenanpassungen durch den neuen Vorstandschef Jürgen Otto, der Anfang Juli bei Heideldruck das Ruder übernimmt. Der Umsatz dürfte der Analyse zufolge allerdings erst im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 anziehen. Erst dann könnten die Drupa-Aufträge "abgearbeitet" werden, heißt es.

Das Analysehaus Warburg Research hob das Kursziel für die Aktie sogar auf 2,00 Euro an. Die Branchenmesse Drupa sei ein Erfolg gewesen, schrieb Analyst Stefan Augustin. Auch sein Kollege Peter Rothenaicher von der Baader Bank zeigte sich zumindest "vorsichtig optimistisch". Dank einer verbesserten Kostenstruktur sowie der verfügbaren Barmittel sei das Unternehmen deutlich krisenresistenter als in der Vergangenheit.

Und schließlich lobte Florian Sager von der Investmentbank Stifel, dass Heideldruck dank des "Wertsteigerungsprogramms" den höchsten Barmittelzufluss seit zehn Jahren erzielt habe. Mit stabilen Umsätzen und Margen, der Barmittelentwicklung und der Auftragserholung sei das Unternehmen auf einem guten Weg.