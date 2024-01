Von Barbara Klauß

Heidelberg/Mannheim. Hunderttausende setzen dieser Tage bei Demonstrationen in ganz Deutschland deutliche Zeichen gegen rechtsextremes Gedankengut – und gegen die AfD, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistischen Verdachtsfall betrachtet. Auch Wirtschaftsvertreter melden sich vermehrt mit Bekenntnissen zu Demokratie und Freiheit zu Wort. Welche Folgen hätte es für die Wirtschaft, wenn die AfD die politische Agenda bestimmte?

> Ökonomen warnen vor Schäden: Die Partei beteuert immer wieder, den deutschen Wohlstand bewahren zu wollen. Und viele Menschen geben in Umfragen an, die AfD gerade wegen der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands zu wählen. Doch: Würden die Positionen der Partei tatsächlich umgesetzt, wäre der Schaden für die deutsche Wirtschaft und künftige Generationen massiv, wie etwa die Wirtschaftsweise Veronika Grimm kürzlich im "Merkur" warnte. Und auch die AfD-Wähler selbst würden nach Ansicht von Ökonomen zu Verlierern.

> Die eigenen Wähler verlieren: AfD-Wähler verfügen laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eher über ein geringes bis mittleres Einkommen, Arbeiter und Arbeitslose sind überdurchschnittlich oft vertreten. Doch sehe die AfD in Wahlprogrammen Steuerentlastungen für Spitzenverdiener und eine stärkere steuerliche Belastung für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen vor. DIW-Präsident Marcel Fratzscher spricht vom "AfD-Paradox": "Die Hauptleidtragenden der AfD-Politik wären ihre eigenen Wählerinnen und Wähler".

Auch das ZEW (Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung) in Mannheim kam nach Analyse des Programms zur Bundestagswahl 2021 zu dem Schluss, die AfD sei keine "Partei der kleinen Leute", sondern vielmehr eine der Besserverdienenden. "Von den Vorschlägen der AfD zur Steuerpolitik – Familiensplitting, Abschaffung des Solidaritätszuschlags und der kalten Progression – würden vor allem Menschen in der oberen Hälfte der Einkommensverteilung profitieren", erklärt Holger Stichnoth, Leiter der Forschungsgruppe "Ungleichheit und Verteilungspolitik" am ZEW. "Der Vorteil wächst also mit dem Einkommen."

Viele Leute wüssten gar nicht, was in den Programmen steht – "und schneiden sich dann mit ihrer Wahlentscheidung ins eigene Fleisch", meint Stichnoth. Aus solchen neoliberalen Positionen, wie sie auch andere propagieren, erwächst seiner Ansicht nach allerdings noch keine Gefahr für Deutschland. "Die eigentliche Gefahr ist, was die AfD sonst für Vorstellungen hat: die Angriffe auf Demokratie, Rechtsstaat und die Migrationspolitik."

> Positionen zur Zuwanderung: Heute schon leidet Deutschland unter dem Fehlen von Fach- und Arbeitskräften. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bezeichnete diesen Mangel kürzlich als Bedrohung: "Das ist ein strukturelles Problem, das die deutsche Volkswirtschaft in den nächsten Jahren stark herausfordern und beuteln wird."

Ein Mittel, dem zu begegnen, ist aus Sicht vieler Vertreter von Politik und Wirtschaft die Zuwanderung. Die AfD hält davon nichts: "Wir brauchen über mehrere Jahre eine Minuszuwanderung", heißt es auf deren Website.

Auf einem Treffen radikaler Rechter, an dem auch AfD-Mitglieder teilgenommen haben sollen, wurde dem Recherchezentrum Correctiv zufolge im November über Pläne zur "Remigration" gesprochen. Gemeint ist damit, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll.

> Ramponierter Ruf: Schon vor Bekanntwerden des Treffens in Potsdam schrieb Fratzscher in der "Zeit", durch die Politik der AfD drohe ein starker Verlust von Fachkräften – nicht nur wegen fehlender Zuwanderung. "Auch viele Deutsche wollen nicht in Regionen leben, die ausländerfeindlich und intolerant sind." Als "fast schon tragisch" bezeichnet es Stichnoth vom ZEW, "wenn etwa Regionen, die ohnehin schon kämpfen, aufs falsche Pferd setzen – und dann in den Ruf kommen, rechtsradikal zu sein".

Manchen Wählern, meint er, sei die "völkische Reinhaltung" wohl so wichtig, dass sie dafür finanzielle Einbußen in Kauf nähmen. Zum Teil werde ihnen auch vorgegaukelt, man könne Ausländer aus dem Land jagen und die Wirtschaft liefe trotzdem weiter wie bisher. Als Vorbild nenne die AfD etwa Japan. "Wenn man sich Japan aber anguckt, das volkswirtschaftlich gerade von Deutschland abgehängt und auf den vierten Platz verwiesen wurde – da arbeiten Rentner und Roboter", sagt Stichnoth.

Ein homogenes Deutschland sei nur um den Preis zu haben, dass auch die eigenen Großeltern noch im Supermarkt arbeiten müssten oder man im Hotel von Robotern begrüßt werde. "Das ist keine gute Alternative", so der Ökonom.

> Protektionismus und Abschottung: Auch der Wunsch der AfD nach mehr Protektionismus, Abschottung und einem Austritt aus der Europäischen Union würde Deutschland aus Sicht von Ökonomen schwächen. "Dies würde vor allem den deutschen Unternehmen enorm schaden" – und das deutsche Wirtschaftsmodell zerstören, das auf Offenheit beruhe, meint Fratzscher. "Fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung sind Exporte", fügt er hinzu, die Mehrheit der sehr gut bezahlten Arbeitsplätze hänge direkt oder indirekt am Außenhandel.

Und Volkswirtschafs-Professorin Grimm hält es für "weltfremd", davon auszugehen, "dass es uns besser geht, wenn die EU zunehmend erodiert". Vor der europäischen Integration, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg begann, habe man gesehen, "was in einem Europa ohne stabile Allianzen passiert".