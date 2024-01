Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Sorgen um die Warenhauskette Galeria Kaufhof reißen nicht ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten könnte das Unternehmen noch in dieser Woche zum dritten Mal seit 2020 Insolvenz anmelden. Ein entsprechender Antrag werde wohl am Dienstag beim Amtsgericht Essen eingereicht, zitiert das "Handelsblatt" aus Insiderkreisen. "Die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch", sagte auch eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Ein Sprecher der Warenhauskette lehnte eine Stellungnahme ab.

Hintergrund sind Turbulenzen der Konzernmutter Signa des österreichischen Immobilienmilliardärs René Benko. Sein Firmennetzwerk, zu dem auch Galeria Kaufhof gehört, ist wegen gestiegener Zinsen, Baukosten und Energiepreise ins Wanken geraten, mehrere Teile der Gruppe sind inzwischen zahlungsunfähig. Das könnte auch Auswirkungen auf die Warenhauskette haben, unter anderen, weil Signa für die laufende Sanierung 200 Millionen Euro zugesagt hatte. Die ersten 50 Millionen sollen im Februar fließen. Ob es dazu kommt, ist fraglich.

Die Zukunft der 15.000 Beschäftigten in den 92 verbliebenen Warenhäusern ist damit erneut ungewiss. In den großen Städten der Region hat Galeria Kaufhof noch drei Filialen: Eine in Mannheim und zwei in Heidelberg, wobei eine davon (Bismarckplatz) im Rahmen des laufenden Sanierungsverfahrens Ende Januar 2024 schließen muss. Etwa 280 Mitarbeiter sind in den drei Häusern insgesamt noch beschäftigt. Weitere Filialen innerhalb der Rhein-Neckar-Region hat Galeria in Speyer und im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum (jeweils rund 60 Beschäftigte). Hinzu kommt das Warenhaus in Heilbronn.

Mit dem gerichtlichen Verfahren versucht das Galeria-Management laut "Handelsblatt", sich vom Desaster bei Signa abzukoppeln und zumindest noch einen Kern zu retten. Die Hoffnung liegt auf einem Verkauf an einen Investor. Aus Sicht von Handelsexperten dürfte das aber schwierig werden. "Die Aussichten sind düster. Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten macht das keinen Sinn", hatte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein Ende November vergangenen Jahres der dpa zur Frage der Erfolgsaussichten im Falle eines Verkaufs gesagt.

Auch der Chef der Handelsberatung BBE, Johannes Berentzen, erwartet eine schwierige Investorensuche. "Zur Niedrigzinszeit wäre ein Eintritt in den deutschen Markt vielleicht für internationale Investoren oder sogar Handelsgruppen interessant gewesen. In der heutigen Markt- und Zinslage gibt es kaum Chancen, einen Käufer zu finden."

Der Betriebsrat hält die Kaufhauskette dagegen für zukunftsfähig. "Dass nun die Kerngesellschaften der Signa-Gruppe insolvent sind, bedeutet, dass wir uns von der Signa-Gruppe und ihren Interessen befreien können", sagte Betriebsratschef Jürgen Ettl am Wochenende der "Wirtschaftswoche". Finde sich ein neuer Eigentümer, der "ebenso wie wir ein Interesse daran hat, dass es Galeria gut geht, ist das Unternehmen zukunftsfähig".

Einem einzelnen Investor oder Konsortium kann Galeria laut Ettl zwischen sechs und 17 Prozent Rendite bieten. "Garantieren können wir in schlechten Zeiten drei Prozent und in guten Zeiten mindestens sechs." Dafür müssten unter anderem die Mieten an den Signa-Standorten auf ein marktübliches Niveau gesenkt werden.

Im Alltag lief es für den Warenhauskonzern zuletzt offenbar besser. So prognostiziert Galeria Kaufhof für das Geschäftsjahr 2023/24, das bis Ende September läuft, ein positives Ergebnis. Im "mittleren zweistelligen Millionenbereich" soll das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) liegen, heißt es im Ende 2023 im "Bundesanzeiger" veröffentlichten Geschäftsbericht.