Von Matthias Kros

Frankfurt. Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt (IPO) hingelegt. Bereits der erste Kurs der Aktien lag mit 24,00 Euro klar über dem Ausgabepreis von 22,50 Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin und operativem Hauptbüro in Heidelberg kommt damit auf einen Börsenwert von 4,9 Milliarden Euro.

"Das ist