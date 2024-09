Heidelberg. (mk) Der Heidelberger Softwarespezialist SNP eröffnet in Nachbarschaft zu Tech-Konzernen wie Microsoft, Oracle und SAP ein neues Büro in Dubai. Auf diese Weise wolle man die strategisch wichtigen Märkte des Gulf Cooperation Council (GCC) künftig noch besser bedienen, teilte SNP in einer Presseinformation mit. Mitglieder des GCC sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrein, Saudi-Arabien, Oman, Katar und Kuwait.

"Der Nahe Osten ist für uns ein wichtiger Markt, auf dem wir bereits aktiv sind und den wir kontinuierlich weiter erschließen", erklärt Jens Amail, CEO von SNP, der Mitteilung zufolge. Man sei hier bereits für namhafte Kunden wie Tamimi Markets, Golf Marketing Group und Qatar Chemicals tätig.