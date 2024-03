Von Matthias Kros

Heidelberg. Der traditionsreiche Schreibgerätehersteller Lamy wird auch nach dem Verkauf an die japanische Mitsubishi Pencil weiter in Heidelberg produzieren. Shigehiko Suhara, Vorstandschef des neuen Eigentümers, habe eine Beschäftigungsgarantie für alle rund 360 Lamy-Beschäftigten für fünf Jahre zugesagt, bestätigte eine Lamy-Sprecherin am Freitag auf Anfrage.

Die Belegschaft sei bereits darüber informiert worden, sagte sie. Damit blieben auch Produktion und Markenführung in Heidelberg erhalten. Vor allem der Fortbestand der Fertigung war eine große Sorge der IG Metall gewesen.

Mirko Geiger, Chef der Gewerkschaft in Heidelberg, hatte gewarnt, dass bei Übernahmen erfahrungsgemäß immer auch nach Synergien gesucht würde und Heidelberg jetzt mit anderen Standorten im Mitsubishi-Pencil-Konzern konkurrieren müsse.

Die Japaner haben weltweit elf eigene Fertigungsstätten. Eine Parallelfertigung der Lamy-Produkte an einem anderen Standort ist den Angaben zufolge aber nicht geplant.

Lamy war bislang vollständig im Familienbesitz gewesen. Ende Februar hatten die Geschwister Vera und Markus Lamy dann überraschend ihre Verkaufspläne mitgeteilt. In einem aufwendigen Prozess habe die Eigentümerfamilie unter sehr vielen Interessenten einen Käufer für sämtliche Anteile ausgewählt, hatte es geheißen.

Gesucht habe man einen starken Partner für die Weiterentwicklung des Wachstumsfeldes im digitalen Schreiben und den Ausbau des internationalen Vertriebs. Mitsubishi Pencil bringe dafür 22 Vertriebsgesellschaften mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Die Japaner sind mit weltweit rund 2700 Beschäftigten um ein Vielfaches größer als Lamy, bekanntes Produkt von Mitsubishi Pencil ist der auch in Deutschland verbreitete "uni-ball" Kugelschreiber.

Das im Jahr 1930 gegründete Familienunternehmen Lamy gehört zu den führenden Designmarken im Schreibgerätebereich. Neben edlen, hochpreisigen Stiften stellt das Unternehmen auch einfache und sehr beliebte Füller für Schüler her.

Verkauft werden sie teilweise in eigenen Läden. Darüber hinaus entwickelt Lamy seit einiger Zeit auch Software und digitale Schreibgeräte, so genannte Smartpens. In Heidelberg ist der Hauptsitz des Unternehmens und auch die Fertigung.

In den vergangenen Jahren war aber auch immer wieder von Problemen die Rede gewesen. Lamy hatte sich zuletzt von verschiedenen Vertriebspartnern getrennt und büßte dadurch deutlich an Umsatz ein. Auch die Corona-Pandemie mit ihren Folgen für den stationären Handel machte den Heidelbergern zeitweise zu schaffen. Dabei soll es innerhalb des Unternehmens auch immer wieder Uneinigkeiten über die künftige Strategie gegeben haben. Das "Manager Magazin" schrieb sogar über einem drohenden "Absturz der einstigen Traditionsmarke", was die Geschäftsführung jedoch vehement zurückwies.

Gegenüber der "FAZ" verneinten die beiden Geschäftsführer Steffen Rübke und Peter Utsch jetzt noch einmal einen möglichen Zusammenhang der Umsatzrückgänge mit dem Verkauf an Mitsubishi Pencil. Das Wachstum in den Jahren zuvor sei auf dem Papier zwar eindrucksvoll, gewesen, aber nicht immer zum Wohl der Marke. Markenartikler könnten schnell mehr Umsatz machen, aber ob der Verkauf auf asiatischen Plattformen dem Anspruch des Traditionsunternehmens gerecht werde, müsse man hinterfragen.

Bei der Übernahme der Geschäftsführung hätten sie deshalb bewusst auf Umsatz verzichtet, um wieder substanziell und nachhaltig zu wachsen, so die Geschäftsführer weiter. Laut "FAZ", die sich wiederum auf Angaben von Mitsubishi Pencil beruft, setzte Lamy im vergangenen Jahr 79 Millionen Euro um und verdiente unterm Strich 3,7 Millionen Euro. In früheren Jahren lagen die Erlöse allerdings schon bei rund 130 Millionen Euro. Trotzdem: "Lamy war und ist wirtschaftlich stabil", sagte Rübke der Zeitung.