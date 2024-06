Heidelberg. (kla) Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials beendet erneut die Klinkerproduktion in einem seiner Werke: Man habe die Einstellung der Klinkerproduktion im Werk Añorga in Nordspanien beschlossen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Künftig werde Heidelberg Materials Spanien diesen Standort als Mahlwerk betreiben und alle Aktivitäten auf das Endprodukt Zement konzentrieren. Damit

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote