Heidelberg. (RNZ) Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials expandiert weiter in Australien und übernimmt das Transportbetongeschäft des australischen Familienunternehmens Midway Concrete. Das teilte der Dax-Konzern am Mittwoch in Heidelberg mit. Das Unternehmen betreibe vier Betonwerke in Laverton, Craigieburn, Melton und Lara.

Zum Kaufpreis machten die beiden Firmen keine Angaben. Die