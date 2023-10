Heidelberg. (dpa) Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials wird nach einem überraschend profitablen Sommerquartal erneut optimistischer für das laufende Jahr. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern werde voraussichtlich 2,85 bis 3 Milliarden Euro erreichen, teilte der Dax-Konzern überraschend am Donnerstag in Heidelberg mit. Erst im Juli hatte das Management seine Prognose auf 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro angehoben. An seiner Umsatzprognose hält der Konzern unterdessen fest: Der Erlös soll auf vergleichbarer Basis weiter moderat steigen.

Im dritten Quartal erzielte Heidelberg Materials nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von gut 5,6 Milliarden Euro und damit vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern legte indes um fast ein Viertel auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Experten.

Das Unternehmen, das früher Heidelbergcement hieß, will seine endgültigen Quartalszahlen am 2. November veröffentlichen.