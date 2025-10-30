Von Barbara Klauß

Heidelberg. Heidelberg Materials droht eine Klimaklage: 43 pakistanische Bäuerinnen und Bauern fordern Schadenersatz vom Heidelberger Baustoffkonzern, ebenso wie vom Energieriesen RWE. Sollten die beiden deutschen Konzerne nicht zahlen, drohen die Landwirte mit einer Klage. Das geht aus einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisationen medico