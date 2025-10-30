Montag, 03. November 2025

zurück
Plus Heidelberg Materials

Pakistanische Bauern fordern Schadenersatz

Landwirte machen Heidelberger Baustoffkonzern wegen hohen CO2-Ausstoßes mit verantwortlich für Klimakatastrophe

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Die Zentrale von Heidelberg Materials in Heidelberg-Neuenheim. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Heidelberg Materials droht eine Klimaklage: 43 pakistanische Bäuerinnen und Bauern fordern Schadenersatz vom Heidelberger Baustoffkonzern, ebenso wie vom Energieriesen RWE. Sollten die beiden deutschen Konzerne nicht zahlen, drohen die Landwirte mit einer Klage. Das geht aus einer Mitteilung der Menschenrechtsorganisationen medico

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Barbara Klauß
Redakteurin Wirtschaftsredaktion
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.