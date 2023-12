Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Abgesang auf das klassische Warenhaus, das mitten in der Innenstadt alles mögliche anbietet, erklingt seit langem. Im zurückliegenden Jahr nun hat sich die Lage beim letzten großen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof zugespitzt – mit dramatischen Folgen für die Mitarbeiter, die um ihre Jobs bangen. Zudem stellt sich erneut die Frage: Was wird aus den deutschen Innenstädten, wenn der Konzern die großen, meist prominent gelegenen Gebäude – wie etwa am Heidelberger Bismarckplatz – verlässt?

Im März verkündete der schwer kriselnde Konzern, 52 seiner damals noch 129 Warenhäuser schließen zu wollen. Die Gewerkschaft Verdi sprach von weit über 5000 Menschen, die ihre Jobs verlieren würden. Für einzelne Häuser wurden in der Folge andere Lösungen gefunden.

Doch in der Region schließt nun Ende Januar der Kaufhof am Heidelberger Bismarckplatz seine Türen. Das Haus in der Hauptstraße bleibt erhalten, ebenso das in Mannheim am Paradeplatz. In diesen drei Filialen sind Verdi zufolge noch rund 280 Menschen beschäftigt. Auch die Warenhäuser in Heilbronn, Speyer und Viernheim sollen bleiben. Für die Mitarbeiter bedeutet das aber keine Entwarnung.

Nach immer neuen Insolvenzanträgen aus der Signa-Gruppe des österreichischen Milliardärs René Benko, zu der auch Galeria gehört, wächst in den verbliebenen Warenhäusern die Sorge. "Die Situation sorgt bei den Beschäftigten natürlich für Unruhe", sagte Sabine Möller von Verdi Rhein-Neckar kürzlich der RNZ.

Inzwischen müssen die Beschäftigten mit dem Verkauf des Unternehmens rechnen. Aus Sicht von Handelsexperten hat die Warenhauskette nur geringe Überlebenschancen. "Die Aussichten sind düster", sagte etwa Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein zur Frage der Erfolgsaussichten im Falle eines Verkaufs. "Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten ergibt das keinen Sinn."

"Es gibt einfach keine Ruhe", erklärte Möller. Man finde langsam keine Worte mehr. "Schon wieder steht alles auf der Kippe".