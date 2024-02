Zürich/Heidelberg. (mk) Der Elektrotechnikkonzern ABB hat den Norweger Morten Wierod (52) zum CEO ernannt und damit Björn Rosengren ersetzt, der Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird. Das teilte das Unternehmen, das in Heidelberg sein größtes Produktionswerk in Deutschland hat, am Freitag in Zürich mit. Wierod, Leiter des Elektrifizierungsgeschäfts von ABB, werde Rosengren mit Wirkung zum 1. August ersetzen.

Der 64-jährige Rosengren, der 2020 zu ABB kam und die erfolgreiche Neuausrichtung des Unternehmens maßgeblich prägte, werde Wierod während einer Übergangszeit beraten und unterstützen. Der scheidende Chef hatte während seiner Amtszeit mehrere Geschäftsbereiche verkauft, die Kosten gesenkt und die Führung dezentralisiert.

Bald ABB-Chef: Morten Wierod. Foto: zg

An der Börse kam das gut an: Der Aktienkurs von ABB hat sich seit Rosengrens Amtszeit verdoppelt. "Gemeinsam mit unseren mehr als 105.000 Mitarbeitern haben wir ABB zu einem agilen und zielorientierten Marktführer in der Elektrifizierung und Automatisierung gemacht, der eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung der Energiewende spielt", sagte er einer Pressemittelung zufolge.

"Ich bin dankbar, dass der Vorstand mir die Möglichkeit gegeben hat, dieses großartige Unternehmen mit seinen Mitarbeitern und Technologien zu leiten, die im Mittelpunkt des Aufbaus einer kohlenstoffarmen Gesellschaft stehen", sagte Wierod.