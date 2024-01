Von Matthias Kros

Heidelberg. Die BMD-Baumaschinendienst GmbH mit Sitz in Heidelberg, die Baumaschinen sowie Brecher- und Siebanlagen verkauft und vermietet, hat beim Amtsgericht Heidelberg Insolvenz angemeldet. Holger Blümle vom Mannheimer Standort von Schultze & Braun sei zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt worden, teilte die Kanzlei in einer Pressemitteilung mit. Der Antrag sei bereits Ende vergangenen Jahres eingegangen. Das Geschäft laufe derweil im vollem Umfang weiter, die Löhne und Gehälter der rund 35 Beschäftigten seien mindestens bis Ende Februar gesichert.

Die finanzielle Schieflage des Unternehmens sei unter anderem durch das "herausfordernde Marktumfeld im Bau- und Immobilienbereich" entstanden, das sich auch angesichts der steigenden Zinsen und Preise für Materialien und Rohstoffe stetig eingetrübt habe. BMD-Baumaschinendienst sei davon besonders im Geschäftsfeld Hochbau betroffen, in dem es einen großen Umsatzrückgang gegeben habe.

Blümle habe sich unmittelbar nach dem Insolvenzantrag einen Überblick über die wirtschaftliche Situation und die Sanierungsmöglichkeiten verschafft, heißt es weiter. Ziel sei es, zusammen mit der Geschäftsführung eine Sanierungslösung zu erreichen, mit der das 1967 gegründete Unternehmen und die Arbeitsplätze am Unternehmenssitz in Heidelberg erhalten werden könnten. Dies wäre den Angaben zufolge durch eine Sanierung aus eigener Kraft, den Einstieg eines Investors in das bestehende Unternehmen, aber auch die Integration von BMD-Baumaschinendienst in eine Unternehmens-Gruppe möglich.