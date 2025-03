Von Matthias Kros

Heidelberg. Der US-Finanzinvestor Carlyle ist bei seinem angestrebten vollständigen Kauf des Heidelberger Softwarespezialisten SNP noch nicht am Ziel. Nach dem am 7. März ausgelaufenen öffentlichen Übernahmeangebot an die SNP-Aktionäre kommen die Amerikaner erst auf einen Anteil von rund 78 Prozent der Anteile des Heidelberger Unternehmens. Das geht aus