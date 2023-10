Streik legt Bahnverkehr in England in großen Teilen lahm

London (dpa) - Ein Lokführer-Streik hat den Bahnverkehr in weiten Teilen von England lahmgelegt. Betroffen waren 16 Bahnbetreiber im größten britischen Landesteil. Bei einigen Anbietern wurden alle Verbindungen gestrichen, andere hatten einen eingeschränkten Fahrplan. Aufgerufen zu dem Streik hatte die Gewerkschaft ASLEF (Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen). Sie fordert

