Von Matthias Kros

Walldorf. Die Hauptversammlung des Softwarekonzerns SAP am 15. Mai soll eine deutliche Anhebung der Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden beschließen. Das geht aus der Einladung zu dem Aktionärstreffen hervor. Darin heißt es, dass "die Vergütung des Aufsichtsratsvorsitzenden an die gestiegenen Anforderungen an diese Rolle angepasst werden" solle.