Von Matthias Kros

Heidelberg. Der sogenannten Non-Food-Discounter Tedi wird Zwischenmieter in acht ehemaligen Filialen von Galeria Kaufhof. Das bestätigte am Dienstag eine Unternehmenssprecherin der RNZ. "Wir werden an den acht Standorten Darmstadt, Hildesheim, Reutlingen, Pforzheim, Kempten, Siegburg, Schweinfurt und Wuppertal vorübergehende Filialen eröffnen", sagte sie.