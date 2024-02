Von Matthias Kros

Weinheim. Alles begann mit einer kleinen Gerberei in Weinheim. Am 9. Februar 1849 unterschrieben die beiden Partner Heinrich Christian Heintze und Carl Johann Freudenberg einen Kaufvertrag für das kleine Unternehmen mit rund 50 Beschäftigten, in der sie fortan hauptsächlich feine Kalbleder fertigten. Angeblich musste sich Freudenberg für den Kauf das Geld von seiner