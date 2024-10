Von Mareike Kürschner, RNZ Berlin

Berlin. Wer seine Waschmaschine am Nachmittag anstellt, macht in den Augen von Robert Habeck alles richtig. Denn so nutzt der Verbraucher die Erneuerbaren, wenn sie im Überfluss vorhanden sind, weil die Sonne scheint und der Wind weht. Entsprechend niedrig ist zu dieser Zeit auch der Preis an der Strombörse. Damit die Menschen davon