Von Matthias Kros

Eppelheim. Das vor allem bei Kindern beliebte Getränk Capri-Sun, das millionenfach in Eppelheim abgefüllt wird, gibt es vom kommenden Jahr an erstmals auch in einer Variante nahezu ohne Zucker. Ab Januar 2024 werde Capri-Sun in der Sorte "Zero Multivitamin" in den Handel kommen, kündigte das Unternehmen in einer Presseinformation an. Der typische 200-Milliliter-Standbodenbeutel enthält nach Hersteller-Angaben weniger als ein Gramm Zucker und nur sechs Kilokalorien.

Mit der Neueinführung reagiere man auf die steigende Nachfrage nach zucker- und kalorienreduzierten Produkten, erklärte eine Sprecherin. "Insbesondere, wenn Eltern für ihre Kinder einkaufen". Das Fruchtsaftgetränk enthalte nur Spuren von natürlicherweise in Säften vorkommendem Zucker. Zusätzlich werde die Sorte Zero aber mit den Süßstoffen Sucralose, Cyclamat und Saccharin versetzt. Auch die klassische Variante von Capri-Sun bleibe im Handel.

Das Kindergetränk steht immer wieder in der Kritik von Verbraucherschützern. Neben der vermeintlich wenig umweltfreundlichen Wegwerf-Verpackung und dem geringen Saftanteil ist der hohe Zuckergehalt ein zentraler Vorwurf. Hans-Peter Wild, Eigentümer des Getränkeherstellers, weist solche Kritik allerdings stets zurück: "Eine Zuckerbombe ist sie nicht, Capri-Sun enthält nicht mehr Zucker als ein Saft", sagte er erst kürzlich in einem Interview.

Auch Beanstandungen an der Verpackung lässt Wild nicht gelten. Stattdessen verweist er auf die laufende Umstellung auf die nach seinen Worten "zu 100 Prozent recycelbare Capri-Sun, inklusive eines recycelbaren Plastikstrohhalms". Damit werde Capri-Sun schon bald "der mit Abstand ökologischste Drink der Welt sein".

Bei Konsumenten erfreut sich die Marke trotz der Kritik ohnehin großer Beliebtheit: Laut Angaben des Herstellers werden jährlich mehr als sechs Milliarden Beutel Capri-Sun verkauft. Damit soll das Produkt in über 100 Ländern die Nummer eins unter den Kindergetränkemarken sein. Den weltweiten Umsatz gibt das Unternehmen mit rund 1,2 Milliarden Euro an. Der 82-jährige Eigentümer Wild sucht gerade eine Nachfolgelösung und schließt auch einen Verkauf nicht aus.