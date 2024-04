EILMELDUNG 16:25 Uhr

Trump vor Gericht: Erster Strafprozess gegen Ex-Präsidenten gestartet

Erstmals in der Geschichte der Vereinigten Staaten hat ein Strafprozess gegen einen ehemaligen US-Präsidenten begonnen. Das zuständige Gericht eröffnete den Prozess gegen Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin am Montag in New York.