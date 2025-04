Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Professor Volker Wieland (59) ist Ex-Wirtschaftsweiser und weiterhin Geldpolitik-Experte an der Goethe-Universität Frankfurt.

Warum hält die Bundesbank den mit 3375 Tonnen immer noch zweitgrößten Goldschatz der Welt?

Lapidar gesagt, für schlechte Zeiten. Verkaufen kann man den Goldschatz nämlich nur einmal. Entstanden ist er während der Wirtschaftswunderzeit. Ab 1952 war Deutschland Mitglied des Bretton-Woods Währungssystems. In diesem System war der Wechselkurs zum US-Dollar fixiert. Der Dollar wiederum konnte zu einem festen Preis in Gold getauscht werden. Aufgrund des starken Wirtschafts- und Exportwachstums ergaben sich Leistungsbilanzüberschüsse, die zu Zuflüssen an Gold und US-Dollarreserven für Deutschland führten.

Hat Gold noch eine Bedeutung für die Geld- und Währungspolitik, für die sie mal eine wichtige Ankerfunktion hatte?

Die Goldreserven sind nicht zwingend notwendig für die Geldpolitik. Diese wird von der Europäischen Zentralbank gemacht und die Bundesbank könnte ihre Rolle im Eurosystem auch ganz ohne Goldreserven spielen. Sie sind allerdings Teil der Währungsreserven, die in einem zukünftigen Fall auch durch die Bundesbank wieder für Interventionen an Währungsmärkten eingesetzt werden könnten. Und sie könnten eine gewisse Rolle beim Vertrauen in die Währung spielen.

Gold im Wert von rund 100 Milliarden Euro liegt in den USA. Warum? Und ist es dort noch sicher?

Von 1952 bis zum Ende des Bretton-Woods-Systems 1973 erhielt die Bundesbank Gold teils von der US Fed in New York und teils von europäischen Notenbanken, deren bilaterale Defizite zum Teil mit Gold ausgeglichen wurden. Deshalb lagert auch heute noch etwas mehr als ein Drittel des Goldes in den Tresoren der New York Fed und gut zwölf Prozent bei der Bank of England in London. Die Bestände bei der Banque de France wurden vor einigen Jahren nach Frankfurt überführt, wo nun insgesamt die Hälfte eingelagert ist.

Sollte Deutschland seine Goldreserven aus den USA angesichts der Unsicherheiten mit Trump abziehen und ist es dazu in kurzer Zeit überhaupt in der Lage?

Die Goldreserven wegen des Streits mit Trump abzuziehen wäre völlig übertrieben und würde den Konflikt um den deutschen Handelsüberschuss und den mangelnden Eigenbeitrag zur Verteidigung Europas nur noch befeuern. Vermutlich wäre das auch gar nicht einfach, da für die Verlagerung von über 1200 Tonnen erhebliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssten. Außerdem sind New York und London Goldhandelsplätze, sodass es dort gegebenenfalls leichter verkauft werden könnte.

Könnte man das Gold nicht aktiver nutzen, etwa für die Schuldentilgung?

Zunächst mal ist es so, dass dies Reserven der Bundesbank sind und das Gold nicht dem Finanzministerium gehört. Normalerweise überweist die Bundesbank lediglich einen Teil ihres Gewinns nach dem Jahresabschluss an den Finanzminister. Zurzeit macht sie jedoch Verluste. Das liegt an dem Zinsanstieg seit 2022 und der vorangegangenen Bilanzausweitung durch Wertpapierkäufe inklusive des Erwerbs von Staatsanleihen zu Negativzinsen. Würde die Bundesbank Gold verkaufen und den Ertrag an das Finanzministerium überweisen, müsste der Staat dementsprechend weniger für Schulden ausgeben. Der Steuerzahler könnte entlastet werden, da zukünftig weniger Zinsen anfallen.

Allerdings würde ein schneller Verkauf so großer Mengen wohl den Goldpreis rücken. Man müsste sich also Zeit lassen damit. Außerdem ist es ja nicht so, dass wir mitten in einer Staatsschuldenkrise stecken würden. Der deutsche Staat kann die Schulden, die er hat, gut tragen. Nicht zuletzt hält der Staat noch andere Vermögenswerte, eingeschlossen staatlicher Betriebe, Gebäude und Infrastruktur, die er nicht einfach verkauft, um die öffentlichen Schulden zu reduzieren.

Welche Rolle hat das Gold für das finanzpolitische Standing Deutschlands in der Welt?

Ich denke, die Goldreserven sind von besonderem Nutzen für extreme Krisensituationen. Die Möglichkeit, öffentliche Schulden mit Gold begleichen zu können, dürfte in einem Extremfall, wie etwa einem militärischen Angriff auf Deutschland, einen wichtigen Beitrag zur Stabilität der deutschen Staatsfinanzen leisten. Sicherlich wäre es dann auch nützlich, dass ein Teil des Goldes in New York lagert, wo es von einem Angriff auf Deutschland nicht direkt betroffen ist und gegebenenfalls leicht veräußert werden kann.