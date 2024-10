Heidelberg. (kla) Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials geht das nächste Carbon Capture and Storage-Projekt (CCS) an, diesmal in Italien.

Man habe eine Machbarkeitsstudie für ein Dekarbonisierungsprojekt im Zementwerk Rezzato-Mazzano in der italienischen Provinz Brescia gestartet, teilten die Heidelberger mit.

Dabei solle eine vollständige CCS-Lösung erprobt und die