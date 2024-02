Von Barbara Klauß

Ludwigshafen. Als "harten Schlag" bezeichnete der Betriebsratsvorsitzende der BASF SE, Sinischa Horvat, das milliardenschwere Sparprogramm, das der Chemiekonzern am Freitag angekündigt hat – und das vor allem das Stammwerk in Ludwigshafen treffen wird. Zusätzlich zum bereits laufenden Sparkurs soll dort bis Ende 2026 jährlich eine Milliarde Euro eingespart werden. Mit diesen Einsparungen werde "leider auch ein weiterer Stellenabbau verbunden sein", sagte BASF-Chef Martin Brudermüller bei der Vorlage der Jahreszahlen am Freitag. Konkrete Angaben dazu, viele der derzeit rund 38 710 Beschäftigten in Ludwigshafen betroffen sein werden, machte er noch nicht. Auch die Schließung weiterer Anlagen sei möglich. "Die Situation ist ernst, daher schließen wir explizit keine Maßnahmen aus", sagte Brudermüller.

Als Grund für den verschärften Sparkurs nannte der Vorstandsvorsitzende vor allem eine schwache Nachfrage sowie die gestiegenen Energiekosten, die 2023 Umsatz und Gewinn drückten. Insbesondere am größten Produktionsstandort in Ludwigshafen verschlechterte sich das Ergebnis seinen Angaben nach weiter. In Europa, vor allem aber in Deutschland beklagt der Chef des weltgrößten Chemiekonzerns eine abnehmende Wettbewerbsfähigkeit. Als größter industrieller Gasverbraucher in Deutschland leidet die BASF besonders unter den Energiepreisen hierzulande.

Das sehen auch Arbeitnehmervertreter. "Wir verstehen, dass der Vorstand handeln muss", erklärte der Betriebsratsvorsitzende Horvat am Freitag – "vor allem wegen unserer gesunkenen Produktivität unter schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen." Doch warnte Horvat vor einer weiteren Arbeitsverdichtung für die verbleibenden Beschäftigten: "Dauerhaft zusätzliche Belastungen für die Mitarbeitenden akzeptieren wir nicht", sagte er und forderte zudem Investitionen in den Standort: "Das, was wir weiterhin betreiben wollen, müssen wir erhalten und modernisieren." Auch neue Anlagen müssten hier entstehen.

Ähnlich äußerte sich die Chemiegewerkschaft IG BCE: Statt eines Sparprogramms nach dem nächsten brauche es Zukunftsinvestitionen und eine klare, nach vorne gerichtete Perspektive, mahnte Gunther Kollmuß, Leiter des IG-BCE-Bezirks Ludwigshafen. "Die Beschäftigten müssen wissen, wohin sich das Unternehmen bewegt."

Zudem benötigen sie aus Sicht des Betriebsratsvorsitzenden Sicherheit: Derzeit sind die Beschäftigten in Ludwigshafen vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt, dank einer Standortvereinbarung – die allerdings 2025 ausläuft. Am Freitag wiederholte Horvat nun seine Forderung nach einer neuen Vereinbarung. Sie würde "dazu beitragen, das Vertrauen der Belegschaft in das Management wieder zu verbessern", sagte er.

Konzernchef Brudermüller lehnte eine solche Vereinbarung am Freitag nicht ab, betonte jedoch, sie müsse "den neuen Realitäten Rechnung tragen". Mit Blick auf die Rahmenbedingungen, von denen "leider nicht zu erwarten" sei, dass sie sich "in absehbarer Zeit verbessern werden", müsse das Stammwerk neu aufgestellt werden, erklärte er. Einsparungen soll es sowohl in der Produktion als auch außerhalb geben. Die Fixkosten sollen gedrückt und Produktionskapazitäten an den Markt angepasst werden.

Gleichzeitig betonte der scheidende Vorstandsvorsitzende, der im April an den bisherigen BASF-Asienchef Markus Kamieth übergibt, die Bedeutung Ludwigshafens für den Konzern – auch wenn der Standort kleiner werde: "Eine profitable und langfristig wettbewerbsfähige BASF wird es ohne einen profitablen und langfristig wettbewerbsfähigen Standort Ludwigshafen nicht geben", so Brudermüller. Auch unter dem neuen Vorstand. Der soll in der zweiten Jahreshälfte ein Zielbild für das Stammwerk vorlegen.

Die BASF hatte bereits 2022 ein Sparprogramm aufgelegt, das die jährlichen Kosten bis Ende 2026 um 1,1 Milliarden Euro senken soll. Dazu zählen der Abbau von rund 3300 Jobs weltweit, 700 davon in Ludwigshafen, sowie die Stilllegung mehrerer energieintensiver Chemieanlagen, etwa für Ammoniak.

Auch für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit keiner deutlichen Besserung. Die Schwäche der Weltwirtschaft dürfte sich 2024 fortsetzen, sagte Brudermüller. Für das laufende Jahr peilt er ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie Sondereinflüssen zwischen 8,0 und 8,6 Milliarden Euro an. Angaben zum erwarteten Umsatz und Gewinn machten die Ludwigshafener nicht. Die Dividende für 2023 soll für die Aktionäre unverändert 3,40 Euro betragen.

Update: Freitag, 23. Februar 2024, 18.33 Uhr