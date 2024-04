Bruchsal. (AFP/thw) Der Flugtaxi-Hersteller Volocopter bangt wegen der Absage einer staatlichen Kreditbürgschaft aus Bayern um seine Existenz. Sollte sich nicht doch noch eine Lösung finden und die derzeitigen privaten Anteilseigner des Unternehmens auf eine weitere Finanzierungsrunde einigen, "müssen wir in absehbarer Zeit eine Insolvenz in Betracht ziehen", sagte Firmenchef Dirk Hoke der "Süddeutschen Zeitung".

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte sich gegen die Kreditbürgschaft für Volocopter in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro ausgesprochen. Der Bund hätte sich bei einer Zustimmung in gleicher Höhe engagiert und die bisherigen Anteilseigner hätten mehr Geld zugeschossen, heißt es. Volocopter wäre dann von Bruchsal in Baden-Württemberg nach Bayern umgesiedelt. Baden-Württemberg hatte eine staatliche Bürgschaft ebenfalls abgelehnt.

Politiker der CSU kritisierten Aiwangers Entscheidung. Fraktionschef Klaus Holetschek sagte, die "einmalige Chance in wirtschaftlich schwierigen Umständen" dürfe Bayern unter keinen Umständen verstreichen lassen. Der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume sagte, er habe das Gefühl, "in den Kernbereichen der Wirtschaft" müsse man Aiwanger "manchmal zum Jagen tragen".

Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) gilt als Unterstützer einer Bürgschaft, aber ohne Bayern geht es offenbar nicht: "Der Bund ist weiterhin bereit, das Unternehmen über einen staatlich verbürgten Kredit gemeinsam mit dem Freistaat Bayern zu unterstützen. Entscheidend ist, dass das Risiko zwischen dem Bund und dem Freistaat gleichmäßig verteilt ist", so ein Sprecher. Erst wenn es dazu eine positive Entscheidung des Freistaates Bayern gebe, könne sich der Haushaltsausschuss des Bundestages mit der entsprechenden Ermächtigung befassen.

Volocopter entwickelt elektrisch angetriebene Flugtaxis, mit denen Passagiere Staus auf den Straßen ausweichen sollen. Die notwendige Musterzulassung durch die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit Easa steht allerdings noch aus.

Zu den Investoren von Volocopter gehören die Autobauer Mercedes und Geely aus China, die Logistiktochter der Deutschen Bahn, Schenker, oder die Investmentgesellschaft Blackrock. Unternehmenschef Hoke sagte, die Finanzmärkte "haben sich gedreht". Sie konzentrierten sich auf Firmen, "die bereits Umsätze erzielen, oder besser noch sogar schon Gewinne, es sei denn, es geht um Software oder KI". Volocopter sei "in der ungünstigsten Kategorie, die man überhaupt nur haben kann".