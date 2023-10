Zu viele Risiken - Dax auf Siebenmonatstief

Börse in Frankfurt

Angesichts der schwierigen Lage im Nahen Osten dürften die Anleger auch in der neuen Woche vorsichtig am deutschen Aktienmarkt agieren. Der Dax ist schwach und rutschte zuletzt wieder unter die runde Marke von 15.000 Punkten: Am Freitag schloss er auf dem tiefsten Stand seit sieben Monaten. Zum Handelsschluss verzeichnete er mit dem tiefsten Kurs des Tages bei 14.798,47 Punkten ein Minus von 1,64 Prozent. Auf Wochensicht verlor er 2,6 Prozent.