Strompreispaket und Quartalszahlen treiben Aktienkurse

Die Aussicht auf niedrigere Strompreise für die deutsche Wirtschaft und die überwiegend soliden Quartalsbilanzen der Unternehmen sind am Donnerstag an der Börse gut angekommen. Der Dax knüpfte an die Gewinne vom Vortag an und legte um weitere 0,81 Prozent auf 15 .52,54 Zähler auf das höchste Niveau seit fast vier Wochen zu.