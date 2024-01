Börse in Frankfurt

Der freundlich in die Woche gestartete Dax hat sich am Dienstag richtungslos präsentiert. Börsianer sprachen von einem "Konsolidierungstag". Auch die nach der jüngsten Rekordjagd schwächelnden US-Aktienmärkte gaben dem deutschen Leitindex keine Impulse - am Ende stand ein Minus von 0,34 Prozent auf 16.627,09 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte schloss hingegen 0,35 Prozent höher bei 25.839,05 Punkten.