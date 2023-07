Nach dem verhaltenen Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag weitere moderate Verluste erlitten. Experten verwiesen auf einen dünnen Handel, da wegen des US-Nationalfeiertags an den dortigen Börsen kein Handel stattfand. Deshalb hatten bereits am Vortag die Pforten an der Wall Street früher als üblich geschlossen. Auch kursbewegende Konjunkturnachrichten gab es am Dienstag nicht.