Börse in Frankfurt

Starke Vorgaben von der US-Technologiebörse Nasdaq sowie von den Börsen in Shanghai und Hongkong haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Erholungskurs gebracht. Der Dax setzte seine Stabilisierung vom Vortag schwungvoller fort und schloss mit einem Plus von 0,66 Prozent bei 15.705,62 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Titel gewann 0,84 Prozent auf 27.239,60 Zähler.