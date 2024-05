EILMELDUNG 17:59 Uhr

Wolfsburger Fußballerinnen gewinnen DFB-Pokal

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum zehnten Mal in Serie den DFB-Pokal gewonnen. Das Team um Nationalspielerin Alexandra Popp siegte am Donnerstag im Finale in Köln mit 2:0 (2:0) gegen Meister FC Bayern München.