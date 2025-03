Von Gaby Booth

Mannheim. Die Suche nach Nachwuchs ist Chefsache. In den Werkstätten der Bildungsakademie in Mannheim waren daher am vergangenen Freitag viele Chefs örtlicher Handwerksbetriebe vor Ort, um für die Ausbildung in einem handwerklichen Beruf zu werben.

Denn: Es gibt viel mehr Ausbildungswege als den jungen Menschen bewusst. Und die Zukunftsaussichten