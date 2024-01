Von Barbara Klauß

Heidelberg. Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials stellt in einem weiteren seiner Werke die Klinikerproduktion ein. Laut Mitteilung von Freitag endet die Klinkerproduktion am traditionsreichen Standort in Hannover im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2024. Danach wird das Werk als Mahlwerk weiter betrieben. Eine ähnliche Entscheidung hatte das