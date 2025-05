Von Matthias Kros

Mosbach. Weil die Volksbank Neckar Odenwald Main Tauber mit Sitz in Tauberbischofsheim in einen Skandal um missglückte Anlagen mit Instandhaltungsrücklagen von Wohnungseigentümern verwickelt sein soll, fürchtet sie um ihren guten Ruf. Man stecke derzeit in einem "echten Dilemma", sagte Tilmann Fabig, Pressesprecher der Bank, am Freitag.