Mailand (dpa) - Die italienische Großbank Unicredit will die heimische Konkurrentin Banco BPM im Zuge eines etwa 10 Milliarden Euro teuren Aktientausches übernehmen. Die auch an der Frankfurter Commerzbank interessierte Unicredit teilte in Mailand mit, den BPM-Aktionären 0,175 eigene Aktien je Banco-BPM-Anteil zu bieten. Das Umtauschverhältnis entspreche einem Angebotswert von etwa 6,67 Euro

