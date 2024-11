Bonn/Dortmund (dpa) - Das Backen von Weihnachtsplätzchen gehört für viele Menschen zu den schönsten Dingen der Adventszeit. Die Preise von Lebensmitteln sind auch in diesem Jahr vielfach stark gestiegen. Werden selbstgemachte Plätzchen deshalb teurer? Die Antwort ist: Es kommt darauf an, was drinsteckt.

Aufschluss bietet ein Blick auf die wichtigsten Zutaten klassischer Plätzchensorten.