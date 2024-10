Stockholm (dpa) - Wer hat sich in der Welt der Wirtschaftswissenschaften so verdient gemacht, dass er oder sie einen Nobelpreis verdient? Führende Ökonomen in Deutschland haben klare Favoriten.

Daron Acemoglu

Der in den USA lehrende Daron Acemoglu zeigt mit seiner Forschung, wie wichtig gesellschaftliche Institutionen für den Wohlstand eines Landes sind. "Ich