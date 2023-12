Bonn (dpa) - Der in den Corona-Jahren eingebrochene Ausbildungsmarkt erholt sich langsam, erreicht aber immer noch nicht die Werte des letzten Vor-Pandemie-Jahres 2019. So wurden in diesem Jahr bundesweit 489.200 duale Ausbildungsverträge neu abgeschlossen - 14.000 oder 3,0 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Bonn mitteilte. Seit 2020 sei die Zahl

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote