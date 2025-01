Heidelberg. (RNZ) Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials ist weiter auf Rekordkurs: Am Mittwoch legte sie weiter zu und erreichte zwischenzeitlich eine Bestmarke von 133,75 Euro. Marktbeobachter verwiesen der Nachrichtenagentur dpa-AFX zufolge auf Berichte, wonach der neue US-Präsident Donald Trump erheblich in die Infrastruktur der Vereinigten Staaten investieren will. Davon dürfte Heidelberg Materials, einer der größten Baustoffkonzerne der Welt, mit seinem zuletzt stark gelaufenen US-Geschäft profitieren.

Seit vergangenem September befindet sich die Aktie des Dax-Konzerns mit Sitz in Heidelberg im langfristigen Aufwärtstrend. In den vergangenen zwölf Monaten ist sie um fast 59 Prozent gestiegen. Und Beobachter erwarten noch mehr: Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten derzeit mit 135,79 Euro je Heidelberg Materials-Aktie an.