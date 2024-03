Unterföhring/Heidelberg. (dpa/mk) Der ProSiebenSat.1-Großaktionär Media For Europe (MFE) fordert die Aufspaltung des Medienkonzerns. Das wichtige Unterhaltungsfernsehgeschäft solle von den "Randaktivitäten" E-Commerce und Dating getrennt werden, um den Fokus auf das Kerngeschäft zu lenken, forderte der Mailänder Medienkonzern am Donnerstag. In diesem Zuge plädiert das Unternehmen um die

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote