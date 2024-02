Von Barbara Klauß

Heidelberg. Er wolle beweisen, dass beides gleichzeitig geht: nachhaltiger zu werden und finanziell Erfolg zu haben. Das betont Dominik von Achten, Chef des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials, bei der Vorlage der Zahlen fürs abgelaufene Geschäftsjahr. Durch die Bilanz sieht sich der Konzernchef, der von einem "hervorragenden Jahr" und einem "Rekordergebnis" spricht, bestätigt. "2023 ist für uns der Beleg, dass wir sowohl bei der Nachhaltigkeit als auch finanziell eine super Performance hinlegen können", erklärt der Vorstandsvorsitzende bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Heidelberg. Beides schließe sich nicht aus. Deshalb glaube er an eine gute Zukunft.

> Nachhaltigkeit: Heidelberg Materials (ehemals HeidelbergCement) zählt zu den größten Baustoffkonzernen der Welt. Doch wie die gesamte Branche stecken auch die Heidelberger mitten im Wandel: Für rund 8 Prozent der weltweiten CO2-Ausstoßes ist die Industrie verantwortlich. Das soll sich ändern. Bis 2030 will das Unternehmen die Hälfte des Umsatzes mit nachhaltigen Produkten machen, bis 2050 klimaneutralen Beton anbieten.

Hier sieht von Achten "große Fortschritte": Mehr als ein Drittel des Umsatzes würde bereits mit nachhaltigen Produkten erzielt, sagt er. Um drei Prozent gingen die Emissionen seinen Angaben nach 2023 zurück; im Vorjahr waren es zwei Prozent gewesen. Bald schon sollen Kunden den ersten Zement mit Netto-Null-Fußabdruck kaufen können. Erreichen will man das über die Abscheidung von CO2 im norwegischen Werk in Brevik sowie die Speicherung des Gases. Zudem setzt der Konzern auf Recycling und reduziert den Anteil des Klinkers, bei dessen Herstellung viel CO2 entsteht.

> Interne Auswirkungen: Auf gut 70 Prozent hat Heidelberg Materials den Klinkeranteil inzwischen reduziert. Das wirkt sich allerdings auch intern aus. So kündigte das Unternehmen kürzlich an, die Klinkerproduktion im Werk in Hannover einzustellen und den Standort nur noch als Mahlwerk weiter zu betreiben. Für einen Großteil der rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeutet das den Jobverlust. Für sie sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden – etwa konzerninterne Versetzungen in andere Sparten oder an andere Standorte. Zudem will der Konzern Ruhestands- und Vorruhestandsregelungen nutzen.

"Unsere Werkslandschaft wird sich sicherlich verändern", erklärt der Konzernchef am Donnerstag. Zehn Werke hat Heidelberg Materials derzeit eigenen Angaben nach in Deutschland, sechs davon mit Klinkerproduktion. Manche werden laut von Achten dekarbonisiert werden, andere umgestellt. Mit einer Reihe von Stilllegungen wie in Hannover ist seinen Angaben zufolge jedoch nicht zu rechnen. Natürlich führe die Transformation zu Veränderungen bei den Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, erklärt er – und räumt ein, dass das schwierig sei für die Betroffenen. "Aber wir machen das mit Fingerspitzengefühl."

> Geschäfte: Im zurückliegenden Jahr beeinträchtigten weltweit hohe Inflationsraten, gestiegene Finanzierungskosten sowie hohe Energie- und Rohstoffpreise die Nachfrage des Baustoffkonzerns. Dennoch stieg der Umsatz leicht. Die gesunkenen Absatzmengen habe man durch Preiserhöhungen mehr als ausgleichen können, hieß es. Gleichzeitig legte das Ergebnis deutlich zu. Die Heidelberger führen das auf ihren Sparkurs zurück sowie auf etwas niedrigere Energiekosten.

> Börse: Mit seinen Zahlen traf der Dax-Konzern die Erwartungen der Analysten. Elodie Rall von der US-Bank JPMorgan bezeichnete die Kennziffern als "solide". Die Aktie, die im zurückliegenden Jahr mehr als 30 Prozent zulegt hat, gab am Donnerstag jedoch um rund drei Prozent nach. Bereits am Mittwochabend hatte das Unternehmen den Rückkauf von eigenen Aktien mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro angekündigt.

> Ausblick: Für 2024 zeigt sich von Achten optimistisch: "Auch wenn die Rahmenbedingungen im Bausektor weiter herausfordernd bleiben, rechnen wir auch im laufenden Jahr mit einem Umsatz- und Ergebniswachstum." Das Management, erwartet, dass sich die Nachfrage im Bausektor auf niedrigem Niveau stabilisiert und stellt sich auf volatile Energie- und Rohstoffkosten ein. Im Fokus stünden daher weiterhin Preisanpassungen und ein striktes Kostenmanagement, hieß es.

Update: Donnerstag, 22. Februar 2024, 19.55 Uhr