Das Gelände des Stammwerks in Wiesloch hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert: Eine Fläche von 220.000 Quadratmetern wurde an den Entwickler VGP verkauft, der dort einen Gewerbepark errichtet. Zwei Hallen davon stehen bereits (Bildmitte), auf den ehemaligen Parkplätzen sollen Büros für den „Digital Campus“ entstehen. Foto: PR-Video