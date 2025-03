Von Barbara Klauß

Heidelberg. Seit Juli 2024 steht Jürgen Otto an der Spitze der Heidelberger Druckmaschinen AG. Die traditionsreiche Geschichte des Unternehmens betrachtet er als Ansporn, Heideldruck in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Herr Otto, es gibt die Heidelberger Druckmaschinen seit 175 Jahren. Wie lange wird es sie denn noch geben?

Heidelberg ist ein fantastisches Unternehmen, das herausragende Fähigkeiten entwickelt hat. Und die werden auch in Zukunft Erfolg bringen. Außerdem haben wir kompetente Mitarbeitende, eine hohe Loyalität, eine besondere Kultur und eine große Wertschätzung der Kunden in der ganzen Welt. All das wird uns durch die nächsten Dekaden tragen.

Nun wird aber immer wieder gesagt, Druck sei in Zeiten der Digitalisierung tot. Ist er tot?

Sicher nicht. Natürlich ergeben sich Veränderungen im Markt – z. B. vom Offsetdruck Richtung Digital, und auch von Akzidenz Richtung Verpackung. Aber wir geben mit unserer Wachstumsstrategie eine Antwort darauf. Wir haben eine Kooperation mit Canon geschlossen, wir haben neue Schwerpunkte gesetzt beim Verpackungsdruck und im Servicebereich. Durch das Wachstum der Menschheit und den steigenden Lebensstandard ergeben sich global neue Geschäftsmöglichkeiten. Wir sind da sehr zuversichtlich.

Sie sind noch immer Weltmarktführer für Bogenoffset-Druckmaschinen. Das sind Maschinen, mit denen etwa Broschüren, Zeitschriften, Flyer – also Printmedien – gedruckt werden. Dieser Markt schrumpft jedoch seit Jahren. Trotzdem wollen Sie weiter wachsen. Wie soll das gehen?

Die Schrumpfung bei Printmedien bewegt sich im einstelligen Prozent-Bereich. Das Wachstum bei Papierverpackungen ist größer. Viele Kunden produzieren heute schon mit unseren Bogenoffsetmaschinen hauptsächlich für den Verpackungsdruck. Das ist ein Wachstumsmarkt und den haben wir im Fokus. Auch neue Maschinen, die wir konzipieren, wie die etwa die Boardmaster, sind spezifisch abgestellt auf Anwendungen für den Verpackungsdruck – zum Beispiel für die Pommestüte oder die Verpackung fürs Sixpack. Das ist ein attraktiver Massenmarkt, den wir mit unseren Maschinen bedienen können.

Der Verpackungsbereich trägt heute ja schon mit über 50 Prozent zu unserem Geschäft bei. Und er wächst weiter. Das macht uns daher sehr zuversichtlich, dass wir auch im Kerngeschäft vor allem international und mit der neuen Jetfire auch im industriellen Digitaldruck wachsen werden. Und zusätzlich erschließen wir weitere Gebiete neben dem klassischen Druckmaschinenbau.

Sie wollen das Industriegeschäft ausbauen – also kurz gesagt Ihre Anlagen und die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeitenden Unternehmen aus anderen Industrien zur Verfügung stellen und für diese Teile fertigen. Über die letzten Jahrzehnte wurden immer wieder neuen Ideen gefordert – und es gab auch durchaus Ansätze: Ladeboxen für E-Autos, gedruckte Elektronik ... Die große Wende hat das alles nicht gebracht. Was ist denn jetzt anders?

Die Zeiten haben sich geändert. Geo- und wirtschaftspolitisch steuern wir durch zum Teil große Veränderungen. Was es immer schwieriger macht, auch im Geschäft mit Druckmaschinen, ist der Standort Deutschland. Wir haben einfach zu hohe Standortkosten – und das hängt vor allem an den hohen Personalkosten. Wir können auf den Weltmärkten nicht punkten mit den höchsten Löhnen, dem längsten Urlaub, den niedrigsten Arbeitszeiten und dem höchsten Krankenstand. Das funktioniert einfach nicht. Außerdem haben wir ein Energiekosten- und ein Steuerproblem. Bei Heidelberg sind wir das Kostenproblem mit klaren Maßnahmen angegangen – das ist in der Vergangenheit nicht so konsequent geschehen.

Haben Sie also das Gefühl es gebe ein Problem mit der Leistungsbereitschaft hierzulande?

Teilweise, ja. Das betrifft aber nicht die Mehrzahl. In der Grundgesamtheit ist der Leistungswille erkennbar. Er muss aber auch von der Führung eingefordert und gesteuert werden. Ich bin sehr froh, dass wir eine Belegschaft haben, die, wenn es gilt, auch zusammenrückt. Das haben wir zuletzt gemerkt, wo wir quasi unter Volllast fahren. Wir arbeiten in der Fabrik 40 Stunden, wir geben wirklich Vollgas, um diese Leistung gemeinsam zu erbringen. In Summe müssen die Mitarbeitenden künftig mehr geben als nehmen, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen.

Sie haben gesagt, die Personalkosten sind in der Vergangenheit nicht so konsequent angegangen worden.

Definitiv.

Nun gab es über die letzten 25 Jahre bereits etliche Sparmaßnahmen. Dabei sind auch immer wieder Stellen abgebaut worden: Um die Jahrtausendwende hatte Heidelberger Druck noch 25 000 Beschäftigte, inzwischen sind es noch 9500 weltweit. Hier im größten deutschen Standort in Wiesloch-Walldorf sind es derzeit nur noch 4000. Und mit dem Sparprogramm, das Sie gerade aufgelegt haben, wird es runtergehen auf 3500 in den nächsten drei Jahren. Was ist jetzt der Unterschied zu früheren Programmen?

Es gibt zwei große Unterschiede. Zum einen gibt es Wachstumsoptionen weltweit. Aber die Märkte haben sich verlagert. Unseren Produktionsstandort in China etwa gab es vor 25 Jahren noch gar nicht. Heute ist China ein sehr großer Markt für uns, auch ein Produktionsmarkt. Insgesamt beschäftigen wir dort in Vertrieb, Service und Produktion über 1000 Mitarbeitende.

Der zweite Unterschied ist, mit Blick auf die Einsparprogramme, dass wir die Maßnahmen gemeinsam mit dem Führungsteam und ohne Berater umsetzen. Außerdem binden wir Gewerkschaft, Betriebsrat und Mitarbeitende in die Diskussion aktiv ein, wofür wir unsere Personalkosten in Summe künftig ausgeben.

Das gab es mit "Heidelberger Weg" 2010 schon einmal, diese enge Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretern. Ist Ihnen das wichtig, diese Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern?

Ja, natürlich ist das wichtig. Vielleicht ist das in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Aber ich denke, jetzt sind wir wieder auf Augenhöhe und diskutieren, wie wir gemeinsam nach vorne kommen – übrigens an allen Standorten. Und wir bekommen vor allem sehr gutes Feedback von den Mitarbeitenden, die die Entschlossenheit spüren, Maßnahmen auch wirklich umzusetzen. Mehr machen als reden, das ist jetzt erkennbar.

Mit den 3500 Beschäftigten, die es hier in Wiesloch-Walldorf künftig noch geben soll – ist damit die Schwelle erreicht, bei der sie sagen würden, damit kann der Standort auf lange Sicht gut funktionieren?

Garantien kann niemand dauerhaft geben. Das hängt von der Investitionsbereitschaft der Kunden und unserer Performance ab. Und: Wir müssen Leistungen erbringen, die auf dem Weltmarkt verkaufbar sind. Das ist der Anspruch.

Sie haben neben dem großen Produktionsstandort hier auch einen in China. Dort produzieren Sie hauptsächlich Druckmaschinen für den asiatischen Markt. Immer wieder gab es die Sorge, es könnte Produktion dorthin abwandern. Wie wird sich dieses Gewicht weiter verschieben?

China ist für uns ein hochattraktiver Markt. Wer ein Weltmarktführer sein will, muss auch den dortigen Markt beherrschen. Wir haben den großen Vorteil, dass wir lokal produzieren. Unsere Beschäftigten haben das mittlerweile auch verstanden: Das ist keine Gefahr, das ist ein echter Vorteil. Wir generieren in China Wachstum – und Wachstum ist immer positiv, auch für den hiesigen Standort.

Natürlich werden wir die Balance zwischen den Standorten aussteuern, auch vor dem politischen Hintergrund. Aber erst einmal müssen wir die Chancen dort realisieren.

Eine der Fragen ist aber: Wird dieses Werk irgendwann nicht mehr hauptsächlich für Asien produzieren, sondern werden von dort Maschinen verstärkt in andere Teile der Welt gehen?

Wir müssen abwarten, was geopolitisch passiert – ob und welche neuen Zölle kommen und wie sich die Wettbewerbsfähigkeit entwickelt. Dann können wir eine Balance herstellen zwischen dem, was in China produziert wird, und was hier. In Summe sind beide Produktionsstandorte wichtig.

Und wie sieht es mit den USA aus? Dort haben Sie einen kleineren Produktionsstandort, Druckmaschinen werden dort nicht gebaut. Kann sich das ändern? Der US-Präsident wünscht sich ja, dass europäische Firmen dort mehr investieren

Aktuell gibt es täglich neue Nachrichten und Dekrete aus dem Weißen Haus. Klar ist: Es gibt in den USA keinen Hersteller artverwandter Produkte. Und auch Heidelberg-Produkte gibt es für Amerika erst einmal nur aus Wiesloch-Walldorf. Wenn man das ändern möchte, muss man einen Weg finden zwischen den lokalen Kosten, möglichen Förderprogrammen und der Machbarkeit von unserer Seite. Das bedarf sicher einiger Investitionen und einigem Vorlauf.

Und wie geht es mit dem Standort hier weiter – der noch immer größten Druckmaschinenfabrik weltweit.

Wir haben hier ja nicht nur leere Hallen. Wir haben hervorragende, kompetente Mitarbeitende, die wirklich viel können, die eine riesige, über Jahrzehnte aufgebaute Maschinenbauexpertise haben und damit sehr vielseitig einsetzbar sind Außerdem haben wir Maschinenkapazitäten frei. Diese Kapazitätsreserven wollen wir jetzt bestmöglich vermarkten – die Mitarbeitenden-, die Anlagen- und die Flächenkapazitäten.

Warum sollten Unternehmen aus anderen Branchen das in Anspruch nehmen, trotz der, wie Sie immer wieder betonen, hohen Standortkosten?

Mittlerweile schätzen Firmen das Risiko weltweiter Lieferketten kritischer ein als vor fünf Jahren. In der Zwischenzeit gab es Phasen, in denen die Versorgung unterbrochen war, in denen keine Container mehr verfügbar waren und Ware etwa aus China zeitweise aufgrund der Pandemie nicht mehr geliefert werden konnte. Das führt bei vielen Firmen zu einer Rückbesinnung auf resiliente Lieferketten. Die können wir mit unseren Werken hier in Deutschland mit sehr kurzen Wegen sicherstellen. Lieferfähigkeit und Zuverlässigkeit bekommen einen neuen Wert. Und damit lassen sich dann teilweise auch die höheren Löhne rechtfertigen. Außerdem gibt es Industrien, die aus Gründen des Know-hows und des Heimatschutzes lieber in Deutschland produzieren.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Digitalisierung, die auch Ihr Angebot verändert. Welche Anforderungen haben Druckereien denn heute an Maschinen oder an den Service?

Da geht es vor allem um Tempo, um Flexibilität und um die Reaktionsgeschwindigkeit. Die Online-Druckereien verarbeiten heute bis zu 5000 Jobs an einem Tag, mit ganz unterschiedlichen Anforderungen und zum Teil immer kleiner werdenden Auflagen – vom Kirchenblatt bis zum Flyer des Sportvereins. Wichtig ist vor allem, das Produkt mit der richtigen Auflage auf die richtige Maschine zuzuordnen. Das ist unsere Kernkompetenz. Wir bieten den Druckereien mit Prinect eine Steuerungssoftware, die ihnen das Leben auch mit Hilfe von KI leichter macht.

Sie digitalisieren auf verschiedenen Ebenen: Zum einen eben mit der Software, die hilft, die Druckerei zu steuern. Dann bieten Sie die Automatisierung der Maschinen, wo Roboter etwa die Pakete nach dem Drucken stapeln und verpacken. Das dritte ist der Digitaldruck. In der Vergangenheit gab es Versuche, für viel Geld eine große eigene Maschine zu entwickeln. Gekommen ist sie nie. Sehen Sie das als Fehler?

Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das anzugehen war sicher kein Fehler. Aber man muss sich fragen, mit welcher Lösung man am schnellsten zum Ziel kommt. Die deutsche Autoindustrie etwa kauft ihre Batterien zu 100 Prozent zu; das ist sicher keine Lösung auf Dauer. So müssen auch wir schauen: Wo ist unsere Kern-Wertschöpfung? Wie hat der Kunde den größten Nutzen? Wir betrachten Heidelberg als Leistungsversprechen. Ob dieses Gesamtsystem nur über unsere Hardware erbracht wird, ist eine andere Frage. Unser Angebot jetzt ist eine Kooperation mit Canon, eine mit Ricoh, andere im Bereich Service und Verbrauchsmaterialien und eine mit einem Plattenlieferanten. Wir treten für unsere Kunden als Spitzenteam auf und schaffen so die bestmögliche Leistung.

Die Kooperation bedeutet, dass Sie Canon-Maschinen vertreiben sowie Service, Ersatzteile und Tinte dazu anbieten. Wird denn irgendwann noch eine eigene große Digitaldruckmaschine von Heidelberg kommen?

Man wird sehen, ob das überhaupt noch notwendig ist und ob der Markt das überhaupt fordert. Entscheidend ist, mit den Kunden im intensiven Dialog zu bleiben. Dabei hilft uns unser Datennetzwerk. Darin haben wir rund 11 000 Maschinen, die weltweit bei Kunden stehen und mit uns vernetzt sind. Die Auswertung dieser Daten und die Diskussion mit den Kunden darüber, was sie an der Nutzung ihrer Anlagen noch optimieren können, macht uns stark und wird auch zu weiteren Produkten führen.

Eine Zukunftsvision ist, dass der Drucker abends nur noch einen Knopf drückt, dann das Licht ausmacht und geht – und am nächsten Morgen ist die Arbeit vollautomatisch erledigt. Wie lange wird es dauern, bis es so weit ist?

In anderen Industrien gibt es das ja bereits. Für viele Tätigkeiten finden Sie heute keine Mitarbeitenden mehr – für eintönige, körperlich schwere oder auch mental anstrengende Arbeiten. Wenn die Maschine da entlasten kann, ist das eine Win-Win-Situation. Steigert man dann gleichzeitig noch die Wirtschaftlichkeit, etwa durch gesparte Nachtschichtzuschläge, kann die Automatisierung gerade am Standort Deutschland ein Wettbewerbsvorteil sein.

Im Moment, nach der Messe drupa im vergangenen Frühjahr, sind Ihre Auftragsbücher voll, Sie fahren unter Volllast. Wenn das abgearbeitet ist, wie wird es dann weitergehen?

Wenn es keine geopolitischen oder sonstigen Disruptionen gibt, sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Geschäftsjahr, das am 1. April beginnt, unseren Markt gestalten werden. Und dann kommt die China Print, die nächste wichtige Messe, die wieder für Nachfrage sorgen wird. Außerdem sind wir sehr zuversichtlich, dass auch Märkte, die im letzten Jahr nicht so stark waren – wie etwa die USA – wieder anspringen. Und nach der Wahl in Deutschland gibt es hoffentlich auch wieder entsprechende Impulse im Markt.

Der Kapitalmarkt scheint weniger zuversichtlich zu sein. Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen lag lange Zeit auf Pennystock-Niveau. Zuletzt hat sie zugelegt. Was meinen Sie, wo kann es noch hingehen?

Wie gesagt hatten wir in den letzten Jahren hohe Steigerungen bei den Personalkosten und weniger Wertsteigerung für die Aktionäre. Das wollen wir in eine bessere Balance bringen. Ich glaube, dass die Mitarbeitenden verstehen werden, dass sie auf Dauer nicht mietfrei wohnen können. Sprich: Wir müssen anstreben, irgendwann wieder eine Dividende zu zahlen. Das ist das klare Ziel. Das würde der Markt sicher äußerst positiv aufnehmen.

Sie wurden geholt, um das Unternehmen wieder zukunftsfähig aufzustellen. Ursprünglich kommen Sie aus der Autozuliefererindustrie. Was hat sie gereizt an dieser Aufgabe? Warum haben Sie die Stelle hier angenommen?

Es klang von außen beinahe unlösbar – sinkende Preise, kein Wachstum, steigende Kosten und Standort Deutschland. Wie ist die Strategie? Wo ist der Befreiungsschlag nach vorne? Es hat mich gereizt, genau das anzugehen.

Nun ist Heidelberger Druck ein Traditionsunternehmen. 175 Jahre. Was spielt das aus Ihrer Sicht für eine Rolle?

Das ist natürlich beeindruckend und motiviert mich unheimlich, einem solchen Unternehmen vorstehen zu dürfen. Es ist spannend eine neue Richtung an entscheidender Position mit zu entwickeln – mit der Historie, mit der Tradition, auch mit den grandiosen Leistungen, die dieses Unternehmen, die die Beschäftigen, schon erbracht haben. Es ist für mich und auch das ganze Führungsteam ein hoher Anspruch, gemeinsam an dieser Geschichte weiter zu arbeiten und dem Unternehmen eine positive Perspektive zu verschaffen

Ist die Tradition mit allem, was wir bisher besprochen haben – das globalisierte Geschäft, der Standort Deutschland – auch ein Hemmnis? Die tiefe Verwurzelung hierzulande, das Wissen um die Wichtigkeit der Region für die Identität des Unternehmens?

Ja, aber das verändert sich auch mit der Zeit. Für mich ist Heidelberg ein Leistungsversprechen – weltweit. Egal ob Sie in Ecuador sind, in Bolivien oder in Vietnam – da sind Leute stolz, eine Heidelberg zu haben. Ich bekomme oft Fotos zugeschickt, von Leuten, die irgendwo im Urlaub sind, und alte Heidelberg Maschinen sehen. Manche haben den Tiegel heute noch im Einsatz, nach über 100 Jahren seit seiner Markteinführung! Das ist fantastisch! Heidelberg steht für Zuverlässigkeit. Das möchte ich pflegen und weiter entwickeln, auch mit Blick auf die Software und den Service.

Aber muss, wenn Heidelberg drauf steht, nicht auch Heidelberg drin sein – also auch geografisch?

Ja und nein. Das Leistungsversprechen gilt natürlich auch für Produkte, die wir woanders erzeugen. Unsere Softwareleute zum Beispiel sitzen in Kiel. Andere sitzen in St. Gallen. Wir haben eine sehr große Vertriebseinheit in Atlanta. Am Ende prägt alle dieses Leistungsversprechen und diese Kultur, für den Kunden alles möglich zu machen. Es gibt nur eine Heidelberg Qualität und die ist auf der ganzen Welt gleich.

Zur Kultur: Sie haben gesagt, die Heidelberger Druck solle ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Aber über die letzten Jahre hat die Belegschaft hier ordentliche Zugeständnisse gemacht.

Im Wesentlichen wurde der Personalabbau durch Altersteilzeit und Verrentung betrieben. Auch das hat die Kostensituation enorm verschärft. Zusätzlich wurden die Arbeitszeiten immer weiter verringert und die Löhne und Gehälter der verbliebenen Mitarbeitenden auf übertariflichem Niveau belassen. Insofern gab es keine Kürzungen oder große Zugeständnisse. Unsere Gehaltsangebote sind heute noch über Marktniveau.

Die Steigerung aus dem jüngsten Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie kommt bei den Beschäftigten erst einmal nicht an. Sie sollen später beteiligt werden am Erfolg des Unternehmens. Da zeigt sich ein Leistungsgedanke.

Ja sicher. Das Geld muss ja irgendwo herkommen, das muss man erst einmal verdienen, bevor man es verteilen kann. Da wir 85 Prozent unseres Geschäfts außerhalb von Deutschland im Wettbewerb behaupten müssen, sind die lokalen Abschlüsse mit den globalen Erfordernissen abzugleichen. Wenn uns das gemeinsam gut gelingt und wir ein Ergebnis erwirtschaften, werden wir das mit der Belegschaft wie vereinbart teilen.

Derartige Einschnitte sind kein Problem angesichts des Fachkräftemangels hierzulande?

Das Thema Fachkräfte sehe ich in Deutschland zweigeteilt: Natürlich haben Sie einen Fachkräftemangel bei Tätigkeiten in bestimmten Branchen, vor allem bei Dienstleistungen und im Handwerk. Aber weniger bei hoch bezahlten Industriejobs – und die sind bei Heidelberg vorhanden und begehrt. Unsere Fluktuation liegt weit unter dem Durchschnitt.

Wo es aber offenbar einen gibt ist der IT-Bereich. Inzwischen ist das für Sie ja auch ein großes Thema. Zehn Prozent Ihrer Beschäftigten hier sind inzwischen mit Daten und IT beschäftigt. Haben Sie denn Probleme in irgendwelchen Bereichen Leute zu finden – auch für die Transformation jetzt?

Es gibt natürlich spezifische Felder, in denen der Wettbewerb sehr hoch ist, das ist unbestritten. Wir schieben natürlich ganz bewusst junge Talente nach. Wir bilden sehr viel aus für unsere Verhältnisse – um eben nicht in die Situation zu kommen, in fünf, zehn oder 15 Jahren zu stark auszubluten.

Heidelberger Druck wird also ein attraktiver Arbeitgeber bleiben?

Da bin ich mir ganz sicher. Auch durch die weltweite Perspektive. Mit all den Präsenzen, die wir haben, bieten wir tolle Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Die Mitarbeitende können etwa nach China gehen, nach Singapur oder nach Amerika.

Was meinen Sie: Wo steht dieses Unternehmen in zehn Jahren?

In zehn Jahren sind wir ganz sicher noch ein Weltmarktführer in unserem Bereich und haben uns im Bereich Verpackungen weiter sehr positiv entwickelt. Außerdem hat Heidelberg, da bin ich mir ebenfalls sicher, in zehn Jahren im Industriegeschäft ein veritables, stabiles zweites Standbein aufgebaut.

Und in 25 Jahren?

In 25 Jahren werden wir weiterhin einen starken Mechanikanteil haben – aber ich glaube, dass Software, der Service und Verbrauchsmaterialien dann deutlich an Gewicht gewonnen haben werden.

Herr Otto, vielen Dank für das Gespäch.