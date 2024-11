Von Matthias Kros

Rutland. Der Steinbruch Grange Top des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials im englischen Rutland ist zum Schauplatz eines bedeutenden paläontologischen Fundes geworden. Einer Presseinformation des Unternehmens mit Hauptsitz in Heidelberg zufolge wurden in dem Steinbruch, der an das Zementwerk Ketton grenzt, 170 Millionen Jahre alte Überreste eines