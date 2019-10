Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Der Untersuchungsausschuss "Zulagen Ludwigsburg" hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) mehrheitlich vom Vorwurf des Fehlverhaltens entlastet. Die Opposition bleibt allerdings bei ihren Vorwürfen. Politisch ausschlaggebend wird nun wohl ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim.

"Die Führungs- und Vertrauenskrise an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg wäre vermeidbar gewesen, wenn das Ministerium seine Aufgabe umfassend ernst genommen hätte", erklärte FDP-Obmann Nico Weinmann am Montag. SPD-Kollegin Gabi Rolland sagte, es habe Ministerin Bauer und ihrem Ressort an Aufklärungswillen, Fürsorge gegenüber Untergebenen und an Neutralität gefehlt. Bauers Parteifreund Thomas Hentschel dagegen befand für die Grünen, die Ministerin habe "alles richtig gemacht".

Der Ausschuss war im Februar 2017 eingesetzt worden, um rechtswidrige Professorenzulagen in Ludwigsburg aufzuklären, aber auch mögliche Pflichtverletzungen von Ministerin Bauer. Knapp drei Jahre und rund 1,5 Millionen Euro später liegt das Ergebnis vor, es hat rund 1300 Seiten.

Über die Rechtswidrigkeit der Zulagen herrscht im Ausschuss Einigkeit. Das Ministerium sei darauf erst durch die nachfolgende Rektorin Claudia Stöckle aufmerksam gemacht worden, erklärte die Vorsitzende Sabine Kurtz (CDU). Es habe keinen Bedarf für eigene Maßnahmen gesehen, auch nicht für die Einschaltung der Staatsanwaltschaft. "Der Ausschuss kam in diesem Zusammenhang aber mehrheitlich zu dem Schluss, dass sich die Regierung da völlig rechtskonform verhalten hat."

Ähnlich lautet das Ergebnis bei der "Führungs- und Vertrauenskrise". Nach zunehmenden Konflikten mit der Professorenschaft hatte Stöckle die Hochschule zu Jahresbeginn 2015 verlassen müssen. Sie selbst sah darin eine Folge aus ihrem Kampf gegen Missstände, zu denen neben den Zulagen auch fragwürdige Nebeneinkünfte gehörten. Statt ihr den Rücken zu stärken, habe das Ministerium Intriganten freie Hand gelassen und sich schließlich auf deren Seite geschlagen. Tatsächlich sind inzwischen große Teile von Stöckles ehemaligen Gegnern von der Hochschule verschwunden oder Gegenstand von Disziplinarverfahren geworden.

Grünen-Obmann Hentschel erklärte, das Ministerium habe "umsichtig und rechtskonform" gehandelt. Die CDU-Obfrau fand Zwischentöne: "Ich bin ein gutes Stück weit davon entfernt zu sagen, das ist alles genau optimal gelaufen", erklärte Marion Gentges. "Aber ich bin auch weit davon entfernt, im Nachhinein alles zu verurteilen, was sich innerhalb des Rahmens gehalten hat, in dem man sich bewegen kann." Manchmal gehe es weniger um Rechtsaufsicht als um Begleitung und Rückendeckung.

Genau hier hakte die Opposition ein. "Man hat zugelassen, dass eine Rektorin gemobbt wurde", kritisierte die SPD-Abgeordnete Rolland. Maßnahmen gegen die Intriganten habe es nur dank des Untersuchungsausschusses gegeben. Dabei hätte Bauer sich an die Seite Stöckles stellen müssen. "Darin ist für uns das Versagen der Ministerin deutlich begründet." Auch Weinmann sah im Agieren von Stöckles Gegnern "nichts anderes als Mobbing gegenüber einer Rektorin".

Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat Stöckles Ablösung vor gut einem Jahr für rechtswidrig erklärt. Die Opposition forderte damals geschlossen Bauers Rücktritt. Das Land hat aber Berufung eingelegt. Wenn der Verwaltungsgerichtshof Mannheim das Urteil nicht in der Sache wie im Tenor zurücknehme, bleibe die Rücktrittsforderung bestehen, erklärte Weinmann am Montag.

Die Opposition hielt Bauer aber zugute, dass sie aus den Vorgängen in Ludwigsburg dann doch Konsequenzen gezogen habe: Das Ministerium überprüft die Zulagenpraxis an den Hochschulen, es wurden Handreichungen und Checklisten für die Hochschulen erarbeitet, die sich bei Fragen heute an ein Referat im Ministerium wenden können.