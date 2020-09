Rechtswidrig gewährte Zulagen an der Beamtenhochschule in Ludwigsburg sollen das Land mindestens 411.000 Euro gekostet haben. Foto: Sven Friebe

Stuttgart. (dpa/lsw) In der Neuauflage des Prozesses um die Zulagen-Affäre an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg (HVF) hat der frühere Kanzler den Untreue-Vorwurf zurückgewiesen. Alle 13 betroffenen Professoren hätten die Zulagen zu Recht bekommen, sagte der 67-Jährige am Donnerstag vor dem Stuttgarter Landgericht. Sie seien Leistungsträger gewesen. Der Ex-Kanzler und der ehemalige Rektor müssen sich wegen des Verdachts der Untreue vor einer Wirtschaftsstrafkammer verantworten.

Der früheren Hochschulspitze werden laut Anklage unzulässige finanzielle Ausschüttungen für Professoren vorgeworfen. Sie soll 13 Professoren zu Unrecht Zulagen gewährt haben - wenige Tage vor dem Ausscheiden des Rektors aus dem Dienst. In der Folge habe das Land Zulagen in einer Höhe von insgesamt mindestens 411.000 Euro gewährt.

Im ersten Prozess hatten der ehemalige Hochschulleiter und der frühere Kanzler die Vorwürfe zurückgewiesen und gesagt, sie hätten sich auf die Auskunft des Landesamtes verlassen. Das erste Verfahren war im Januar wegen der Erkrankung eines Kammermitglieds geplatzt.

Der frühere Rektor will am nächsten Verhandlungstag (24. September) aussagen. Ein Professor ist wegen Beihilfe angeklagt. Gegen ein Dutzend der Professoren wurde das Verfahren inzwischen eingestellt. Die Akademiker hatten sich bereiterklärt, Geldauflagen zwischen 20 000 Euro und 26 000 Euro wegen Beihilfe zu zahlen.

Update: Donnerstag, 17. September 2020, 12.46 Uhr

Stuttgart. (dpa/lsw) In der Ludwigsburger Zulagen-Affäre ist das Verfahren gegen ein Dutzend Professoren vorläufig eingestellt worden. Die Akademiker haben sich bereiterklärt, Geldauflagen zwischen 20.000 Euro und 26.000 Euro wegen Beihilfe zur Untreue zu zahlen, wie das Landgericht am Montag in Stuttgart mitteilte. Auch die frühere Hochschulspitze muss sich vor Gericht verantworten. Ein erstes Verfahren war aber im Januar wegen eines erkrankten Kammermitglieds geplatzt.

Ein weiterer wegen Beihilfe zur Untreue angeklagter Professor sei mit der Regelung nicht einverstanden gewesen, wie es hieß. Er müsse sich nun in der neuen Hauptverhandlung ab September und gemeinsam mit dem Ex-Rektor der Hochschule und dem einstigen Kanzler vor der Wirtschaftsstrafkammer verantworten.

Der früheren Hochschulspitze werden unzulässige finanzielle Ausschüttungen für die Professoren vorgeworfen. Sie soll den 13 Professoren zu Unrecht Zulagen gewährt haben - wenige Tage vor dem Ausscheiden des Rektors aus dem Dienst. Im Prozess hatten der ehemalige Hochschulleiter und der frühere Kanzler die Vorwürfe zurückgewiesen und gesagt, sie hätten sich auf die Auskunft des Landesamtes verlassen.

Hintergrund der Affäre war der Wechsel der insgesamt 13 Akademiker in eine Besoldung mit einem geringeren Grundgehalt, aber einer höheren Zulage. Die Verfahren gegen die Professoren, die die Zulagen erhalten haben, wurde getrennt behandelt.

Die Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg gilt als Kaderschmiede, dort werden die Nachwuchsbeamten für das Land Baden-Württemberg ausgebildet.

Update: Montag, 18. Mai 2020, 12.48 Uhr

Stuttgart. (jsz) In der Zulagenaffäre Ludwigsburg wird das Wissenschaftsministerium gegen die jüngste Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart Berufung einlegen. Das teilte das Ressort von Ministerin Theresia Bauer (Grüne) am Donnerstag mit. Das Gericht hat eine Verfügung für rechtswidrig erklärt, mit der Bauer 2015 an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg einen Beauftragten für die Rektoratsgeschäfte eingesetzt hatte. Der damaligen Rektorin Claudia Stöckle war die Amtsausübung untersagt worden.

"Das Gericht hat anerkannt, dass in der damaligen Situation der Hochschule ein Eingreifen des Ministeriums erforderlich war", erklärte nun Bauers Sprecher. Anderer Auffassung sei es allein bei der Frage gewesen, in welchem Umfang der Beauftragte mit Kompetenzen ausgestattet sein sollte. Stöckles eigentlichen Rauswurf hat dieselbe Kammer bereits 2018 für rechtswidrig erklärt. Die Berufung des Landes hiergegen liegt noch beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim.

Update: Donnerstag, 9. Januar 2020, 20.28 Uhr

Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. In der Zulagenaffäre Ludwigsburg hat Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) erneut eine juristische Niederlage erlitten. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hat eine Verfügung für rechtswidrig erklärt, mit der Bauer 2015 an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg einen Beauftragten für die Rektoratsgeschäfte eingesetzt hatte. Der damaligen Rektorin Claudia Stöckle war die Amtsausübung untersagt worden; wenig später musste sie ganz gehen.

Stöckles Rauswurf hat das Gericht bereits 2018 für rechtswidrig erklärt. Die Berufung des Landes liegt noch beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim. Unabhängig davon bestätigt das neue Urteil der Klägerin nun, dass auch die Einsetzung eines Beauftragten an ihrer Stelle schon rechtswidrig war. Das Ministerium habe die konkrete Situation nicht angemessen in den Blick genommen, heißt es in der Urteilsbegründung, die unserer Zeitung vorliegt. Die Maßnahme sei nicht erforderlich gewesen, um die Funktionsfähigkeit der Hochschule zu gewährleisten – dazu hätten mildere Mittel ausgereicht.

Die zehnte Kammer stellt fest, dass das Ministerium aufgrund der damaligen Situation von Rechts wegen nur vorübergehende Lösungen für die Dauer weniger Wochen hätte in Betracht ziehen dürfen. Unter anderem deshalb kommt der 41-seitigen Schriftsatz zu dem Schluss, dass "allenfalls die Bestellung eines Beauftragten neben der Klägerin als Rektorin, nicht aber an deren Stelle als geeignete Maßnahme zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Hochschule anzusehen gewesen wäre".

Das Urteil ist bereits im Sommer ergangen, wurde aber erst jetzt an die Prozessbeteiligten versandt – das Gericht ist in den vergangenen Monaten umgezogen. Vom Wissenschaftsministerium war auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Das Gericht hat Berufung zugelassen.

Die sogenannte Zulagenaffäre hatte bis vor Kurzem im Landtag auch einen Untersuchungsausschuss beschäftigt. Es ging dabei um die Entdeckung rechtswidriger Professorenzulagen durch Stöckle nach ihrem Amtsantritt im Jahr 2012 und die Frage, ob Bauer sie in der Folge hinreichend gegen hochschulinterne Intrigen schützte. Im vergangenen Oktober hat der Ausschuss Bauer mit den Stimmen der Regierungsfraktionen vom Vorwurf des Fehlverhaltens entlastet. Die Opposition blieb allerdings bei Vorwürfen, wonach die Ministerin ihre Fürsorgepflicht gegenüber Stöckle vernachlässigt und letztlich die Falsche geopfert habe.