Zaberfeld. (rnz) Wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung in Zaberfeld am Sonntag. Das Außergewöhnliche an der Sachbeschädigung ist die nicht alltägliche Begehungsweise. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte ein 24-Jähriger seinen 67 Jahre alten Kontrahenten im Laufe eines ausufernden Streits in Wrestling-Manier hochgehoben und mit dem Kopf voraus gegen eine Schaufensterscheibe geworfen, die durch den Aufprall zersprang. Am Ende trat der Angreifer auch noch zweimal gegen den Kopf des Älteren. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar. Der Grund der Auseinandersetzung ebenfalls.