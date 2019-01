Heilbronn. (dpa-lsw) Nach dem massiven, bundesweiten Online-Angriff auf Politiker und Prominente führt die Spur eines mutmaßlichen Zeugen nach Heilbronn. Dort wurde bereits am Sonntag die Wohnung eines Mannes durchsucht. Das bestätigte das Bundeskriminalamt (BKA) am Montag via Kurznachrichtendienst Twitter. "Die #Ermittlungen zum #Datenleak laufen weiter auf Hochtouren", hieß es.

Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft bestätigte die Durchsuchung in Heilbronn, gab aber keine weiteren Informationen. "Die verdeckte Phase der Ermittlungen dauert an", so ein Sprecher. Daher könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Das BKA sprach von mehreren Zeugen, die bereits vernommen worden seien. Es sei damit begonnen worden, die von der Veröffentlichung der Daten betroffenen Menschen zu informieren.

In Heilbronn wurde die Wohnung eines Mannes durchsucht. Der Einsatz fand bereits am Sonntagmorgen statt, beschlagnahmt wurden technische Geräte. Der Mann sei 19 Jahre alt, er werde als Zeuge in dem Verfahren zu dem Datenklau geführt, hieß es. Der Betroffene bestätigte dem Sender die Durchsuchung. Das Bundeskriminalamt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Derweil teilte das Innenministerium mit, dass in Baden-Württember 123 Menschen von dem Datenklau betroffen sind. Das geht aus einem internen Lagebericht hervor. Ein Ministeriumssprecher bestätigte diese Zahl am Montag in Stuttgart. Betroffen seien Bundes- und Landespolitiker verschiedener Fraktionen.

Nach Informationen aus Sicherheitskreisen vom Sonntag sind bundesweit 994 Personen von dem Online-Angriff tangiert: vor allem Politiker, aber auch Prominente und Journalisten. Etwa 50 Fälle seien schwerwiegender, weil größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und Korrespondenz veröffentlicht worden seien, hieß es.

Ein bislang Unbekannter hatte über das inzwischen gesperrt Twitter-Konto @_Orbit im Dezember zahlreiche persönliche Daten von Politikern und Prominenten als eine Art Adventskalender veröffentlicht. Manche Informationen hatte er auch schon früher ins Netz gestellt. Das wurde allerdings erst in der Nacht zu Freitag öffentlich - und somit auch vielen Betroffenen - bekannt.

Update: 7. Dezember 2019, 15.31 Uhr