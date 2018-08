In Heidelberg flossen zuletzt in die Studentenwohnheime am Klausenpfad die meisten Fördergelder. Foto: Friederike Hentschel

Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Die Landes-SPD sorgt sich um die Wohnraumsituation in den Unistädten. Gerade Studierende mit geringen Einkommen seien auf einen Wohnheimplatz angewiesen. Könnten höhere Bauzuschüsse des Landes helfen? Der RNZ liegen die Antworten des Wissenschaftsministeriums auf eine aktuelle SPD-Anfrage zur Fördersituation vor.

Wohnheimplätze im Land: In der Summe gab es zum 1. Januar 2017 in ganz Baden-Württemberg 33.959 Wohnplätze, die von den sieben Studierendenwerken im Land bewirtschaftet wurden. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor. Als Einzelstandort liegt Stuttgart vorn: 5460 Plätze sind in der Landeshauptstadt erfasst. An zweiter Stelle folgt Heidelberg mit 4803 Plätzen, danach Freiburg (3939), Tübingen (3655) und Mannheim (3145). Der kleinste Standort im Land ist übrigens das vom Heidelberger Studierendenwerk verwaltete "Schloss 11" in Bad Mergentheim mit nur 35 Plätzen. In den zehn Jahren zwischen 2007 und 2017 ist die Zahl der Wohnplätze von 35.175 auf 43.157 gestiegen - rund 5200 Plätze davon wurden von den Studierendenwerken geschaffen.

Versorgungsquote im Ländervergleich: Das Wissenschaftsministerium zeigt sich grundsätzlich recht zufrieden mit der Versorgungsquote mit studentischem Wohnraum. Im Ländervergleich liege Baden-Württemberg über dem Bundesschnitt, an vierter Stelle bundesweit. Im Südwesten sind 12,58 Prozent der Studierenden in Wohnheimen untergebracht. Bundesweit sind es 9,61 Prozent. An den Standorten der drei "Volluniversitäten" sei die Lage sogar noch besser. In Heidelberg liege die Quote bei 16,49 Prozent, in Freiburg bei 14,53 Prozent und in Tübingen bei 16,17 Prozent.

Die Förderung: Die Studierendenwerke bekommen vom Land Zuschüsse dafür, dass sie neue Wohnheimplätze schaffen. Seit 2009 beträgt die Förderung 20 Prozent der Gesamtbaukosten, die allerdings nur bis zu einer maximalen Höhe von 40.000 Euro pro Bett berücksichtigt werden. Das heißt: Pro Bettenplatz zahlt das Land höchsten 8000 Euro als Zuschuss. Bedingung für eine Förderung ist insbesondere, dass eine 50-jährige Zweckbindung für studentisches Wohnen festgeschrieben wird.

Andere Länder zeigen sich großzügiger bei der Förderung. So bezuschusst Bayern Wohnheimplätze mit maximal 32.000 Euro. In Hessen gibt es gar bis zu 33.511 Euro pro Bett. Es gibt aber auch Länder, in denen die Landesregierung keinen Euro für die Bauförderung gibt.

Forderungen der SPD: "Die grün-schwarze Landesregierung muss die Studierendenwerke bei der Schaffung von günstigem Wohnraum besser unterstützen", fordert SPD-Hochschulpolitikern Gabi Rolland mit Blick auf die Zahlen. 8000 Euro pro Bettplatz sei die Regelung von 2009 - dieser Betrag müsse "dringend an die realen Baukosten angepasst werden". Eine "merkliche Erhöhung" der Zuschüsse sei notwendig.

Haltung des Wissenschaftsministeriums: Man "prüfe" derzeit, ob eine Anhebung der Förderung erforderlich werden könnte, heißt es aus dem Haus von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). Das Hauptproblem im studentischen Wohnheimbau sei aber nicht die Finanzierung, sondern fehlende Grundstücke. Studierende legten Wert auf Hochschulnähe, sonst sei die Fluktuation in den Wohnheimen sehr hoch.

Einen "Ursache-Wirkungs-Zusammenhang" zwischen Baukostenzuschuss und Versorgungsquote gebe es zudem nicht: So liege in Hessen die Unterbringungsquote nur bei 6,97 Prozent - obwohl bis zu 33.000 Euro pro Bett fließen können. In Bayern (32.000 Euro) liegt die Quote bei 10,45 Prozent. Sachsen wiederum zahle überhaupt keine Bauförderung - und habe dennoch die zweithöchste Unterbringungsquote bundesweit mit 14,68 Prozent. "Der Baukostenzuschuss ist nicht ausschlaggebend für die Schaffung von studentischem Wohnraum", so das Ministerium.