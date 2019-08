Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann will sich bis zum Grünen-Landesparteitag am 21./22. September entscheiden, ob er nochmal antritt. Foto: Patrick Seeger/dpa

Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach dem Sommerurlaub in Griechenland kommende Woche seinen Dienst antritt, wird ihn sein erster öffentlichkeitswirksamer Termin am Mittwoch in den Weißen Saal des Neuen Schlosses in Stuttgart führen, den Festsaal des Landes. Beim Empfang anlässlich des 80. Geburtstags von Erwin Teufel, der das Land von 1991 bis 2005 regiert hat und seitdem als Ministerpräsident a.D., außer Dienst, firmiert, wird der Grüne die Verdienste des Amtsvorgängers von der CDU würdigen.

Es wird ein Blick zurück werden, aber vielleicht enthält die Rede auch einen Hinweis auf die Zukunft: Denn Kretschmann, dem die Wähler 2011 auch deshalb als erstem Vertreter seiner Partei das Ministerpräsidenten-Amt zutrauten, weil er zuvor in den Medien als "der grüne Erwin Teufel" charakterisiert worden war, also als ein Mann von Maß und Mitte, will in Kürze verkünden, ob er sich 2021 um eine dritte Amtszeit bewirbt. Oder ob er sich in die Riege der Ministerpräsidenten a.D., außer Dienst, einreihen will.

Würde Kretschmann im Wahljahr nicht 73, wäre seine erneute Kandidatur wohl gar nicht erst hinterfragt. Er selbst hat das Alter zum Thema gemacht, zuletzt in einem Interview mit der "Stuttgarter Zeitung", in dem er über den inneren Konflikt zwischen einer Entscheidung philosophierte, die auf der einen Seite eine politische, auf der anderen eine persönliche sei: "Beim nächsten Wahltag bin ich 72 Jahre alt. Da ist auch meine Familie, die etwas dazu sagt. Andererseits: Ist es sinnhaft, das physiologische Alter als Kategorie bei einer politischen Entscheidung einzubringen? Davon bin ich eher abgekommen." Eher abgekommen: Wie stets in den letzten Monaten vermied Kretschmann eine klare Festlegung.

Zwischen dem Ende der Sommerferien am 11. September und dem Grünen-Landesparteitag am 21./22. September will er sich nun erklären. Für den Schwaben und Superrealo scheint die Ausgangslage ideal: Laut Umfragen ist der Grüne der beliebteste der 16 Länderregierungschefs, in seiner zweiten Amtszeit liegen die Grünen in allen Sonntagsfragen stabil vor dem Koalitionspartner, der bis 2011 aufs Ministerpräsidentenamt abonnierten CDU. Seine Abgeordneten, von denen viele das Direktmandat dem Wahlslogan "Grün wählen für Kretschmann" verdanken dürften, drängen ihn denn auch, weiterzumachen.

Fast alles spricht daher dafür, dass er nochmal antritt. Nur hinter vorgehaltener Hand wird in kleinen Zirkeln die Frage ventiliert, ob das bundesweite Grünen-Hoch nicht die ideale Gelegenheit für einen Wechsel an der Regierungsspitze wäre.

Dagegen spricht, dass die Spitzenkandidatin des Koalitionspartners CDU, Susanne Eisenmann, bereits angedeutet hat, dass ein Wechsel an der Spitze während der Legislaturperiode von der CDU nicht mitgetragen werden, sondern stattdessen die Option Neuwahl gezogen werden könnte. Dazu kommt: Die Grünen haben keinen Plan B. Kretschmann hat keinen Nachfolger aufgebaut, das Feld möglicher Kandidaten ist in den letzten Jahren sogar kleiner geworden. Ein Rückzug würde die Partei kalt erwischen. Über kurz oder lang aber wird sie sich auf die Suche machen müssen.

Virulent war die Nachfolge-Frage schon einmal, als Kretschmann zum Jahreswechsel 2016/17 als möglicher Bundespräsident im Gespräch war. Damals soll er versucht haben, Dieter Salomon zu überreden, im Fall des Falles seine Position in Stuttgart zu übernehmen. Der damalige Freiburger Oberbürgermeister schien ihm dafür prädestiniert zu sein. Smart, als früherer Landtagsfraktionschef mit den Usancen der Landespolitik genauso vertraut wie als OB mit der Verwaltung, und vor allem: im bürgerlichen Lager akzeptiert. Salomon winkte ab, 2018 verlor er die OB-Wahl.

Einen anderen OB, den Kretschmann sehr schätzt, hat er jüngst selbst aus dem Rennen genommen: den Tübinger Boris Palmer, der sich mit Aussagen zur Flüchtlingspolitik in seiner Partei ins Abseits manövriert hat. Palmer, so Kretschmann, habe nur eine Chance auf höhere Ämter, wenn er sich mit seiner Partei aussöhne. Dass das rasch der Fall sein könnte, ist nicht ersichtlich.

Finanzministerin Edith Sitzmann wiederum, von deren Arbeit Kretschmann viel hält, lässt keinerlei Ambitionen für höhere Weihen erkennen.

Bleibt, als halbwegs denkbarer Kandidat, eigentlich nur der frühere Grünen-Bundesvorsitzende, der in Bad Urach auf der Schwäbischen Alb aufgewachsene Stuttgarter Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir, der es an Bekanntheit und Beliebtheit einigermaßen mit Kretschmann aufnehmen könnte. Dass er auch Landespolitik kann, müsste der Schwabe mit anatolischen Wurzeln indes noch beweisen - möglicherweise als Minister in einer dritten, von Kretschmann geführten Regierung.